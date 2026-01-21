Académie de police : 106 élèves reçoivent leurs attributions

Le directeur général de la Police nationale, l’inspecteur général de police, Thierry Dofizouho Tuina, a présidé la cérémonie de présentation au drapeau et de port d’attributs des élèves commissaires et officiers de police de la 11e promotion de l’Académie de police, mardi 20 janvier 2026, à Ouagadougou.

Le 18 octobre 2025, l’Académie de police a reçu la 11e promotion des élèves commissaires et officiers issus des concours directs et professionnels de recrutement, session de 2025. Après 94 jours d’intenses et rudes moments de Formation militaire de base (FMB), les 106 stagiaires de la 11e promotion ont été présentés au drapeau, actant leur appartenance totale à l’Académie de police. C’était au cours d’une cérémonie présidée par le directeur général de la Police nationale, l’inspecteur général de police Thierry Dofizouho Tuina, mardi 20 janvier 2026, dans l’enceinte de l’école.

Le chef de division de service, le commissaire divisionnaire de police Emile Kadiogo, a expliqué aux stagiaires présentés au drapeau, le sens du drapeau dans son intégralité. « Le drapeau est le patrimoine de sueur, de sang légué par les ancêtres », a-t-il détaillé. Il a ajouté que le drapeau, étant le symbole de l’autorité et du commandement, leur permet de prendre part aux prises d’arme.

Désormais, place à l’aguerrissement intellectuel

« Au regard des résultats présentés, je vous autorise à porter les attributions des élèves officiers de police », a-t-il indiqué. Le DG de la Police nationale a expliqué que la présentation au drapeau, consacrant la fin de formation militaire de base et d’aguerrissement des élèves commissaires et officiers de la 11e promotion est un moment solennel. « Le drapeau est l’unité nationale et cristallise toutes les valeurs que l’on demande aux Burkinabè », a-t-il insisté. M. Tuina a expliqué aux élèves officiers de police qu’ils devront faire face maintenant à la phase de l’aguerrissement intellectuel. Il leur a conseillé d’être assidus aux cours, dans la discipline et la rigueur.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

Collaborateur