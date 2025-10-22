Agence nationale de régulation pharmaceutique: 72 heures pour se faire connaitre du public

L’Agence nationale de régulation pharmaceutique (ANRP) a ouvert, ce mercredi 22 octobre 2025 à Ouagadougou, ses premières journées portes ouvertes. A l’occasion, le mérite des acteurs qui œuvrent pour le développement du secteur pharmaceutique a été reconnu.

L’Agence nationale de régulation pharmaceutique (ANRP) veut renforcer sa visibilité et sensibiliser le grand public sur l’importance de la régulation pharmaceutique. C’est pourquoi, elle organise à Ouagadougou du 22 au 24 octobre 2025, ses

premières Journées portes ouvertes (JPO). A l’occasion, le mérite de dix acteurs qui œuvrent pour le développement du secteur ont reçu des décorations dans l’ordre du mérite de la santé et l’action sociale. Pendant les 72 heures des présentes journées portes ouvertes, plusieurs activités sont programmées. Il y a entre autres, une journée de

salubrité, des communications thématiques et une animation de stands.

Pour le Directeur général (DG) de l’ANRP, Dr Issaka Soulama, il s’agit, à travers ces journées, de mieux informer les professionnels de santé et le grand public sur les missions et activités de la structure et sa place dans le système de santé. Relativement à ses missions, il a cité entre autres, l’autorisation et la supervision des essais cliniques, l’octroi des licences d’exploitation, la lutte contre les médicaments de qualité inférieure ou

falsifiés et l’élaboration des textes réglementaires. Toutes ses missions concourent à assurer une disponibilité et une accessibilité des produits de santé de qualité. Cependant, a-t-il déploré, les activités de l’ANRP créée depuis 2018 restent méconnues par certains professionnels de santé et de la population.

Certifié ISO 9001-2015 depuis 2024

Le DG a reconnu que plusieurs exigences s’imposent avec acuité dans la régulation pharmaceutique. C’est pourquoi, a-t-il annoncé, sa structure

s’est inscrite dans une démarche qualité rigoureuse sanctionnée en juillet 2024 par sa certification aux normes ISO 9001-2015, gage de sa conformité aux standards internationaux. L’ANRP se fixe pour objectif d’atteindre à l’horizon 2026, le niveau de maturité 3 de l’OMS. « Nous voulons hisser le Burkina Faso parmi les pays disposant d’une autorité de régulation pharmaceutique reconnue et capable de garantir durablement la sécurité, la qualité et l’efficacité des produits de santé aux populations », a-t-il promis. Et pour y parvenir, Dr Soulama a besoin de l’accompagnement constant du gouvernement, de l’Assemblée législative de Transition (ALT) et des partenaires.

Cette sollicitation n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd, car le représentant du ministre de la Santé, Dr Adjima Combary a réaffirmé son engagement à soutenir la structure dans sa progression vers l’excellence. Il a rappelé que l’accès aux soins de santé est une préoccupation des hautes autorités du Burkina. La preuve, a-t-il illustré, 12% du budget de l’Etat est consacré à la santé et en plus des mesures ont été prises pour réduire le coût des examens médicaux. Le premier vice-président de l’ALT Dafidi David Lompo, représentant son président, haut patron des Journées portes ouvertes a relevé le rôle important que joue l’ANRP dans la veille sur la qualité et la sécurité des produits de santé. La souveraineté pharmaceutique d’un pays se construit, a-t-il dit tout en rassurant que l’ALT se tient aux côtés du gouvernement pour accompagner les actions visant cette souveraineté dans le domaine pharmaceutique.

Adama SEDGO