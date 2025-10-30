Cas d’incivisme à Ouagadougou: le tenancier d’une auberge voile un lampadaire avec un pagne

Dans la nuit, du 28 au 29 octobre 2025, le Centre d’appel de la Police municipale de Ouagadougou recevait l’appel d’un citoyen pour dénoncer un cas d’incivisme.

Très rapidement une équipe de la Direction de la sécurité publique s’est déportée sur les lieux. Le constat est désolant, en effet le tenancier d’une auberge a enveloppé le

lampadaire situé devant son auberge d’un pagne en vue d’assurer une discrétion à la clientèle.

Séance tenante des instructions ont été données d’enlever le pagne, le gérant et le concierge ont été conduits dans les locaux de la Police municipale. Au cours de l’intervention, l’équipe a constaté que l’auberge ne répond pas aux conditions légales d’exploitation d’une infrastructure d’hébergement, notamment l’absence d’un agrément d’exploitation, certains documents ne sont pas à jour et la non tenue d’un registre d’enregistrement des clients.

Ce jour, 29 octobre 2025, les services de la Police municipale ont procédé à la fermeture de l’auberge, les contrevenants conduits sur le site de Faso Mêbo pour des travaux d’intérêt commun.La Police municipale rappelle aux citoyens que l’éclairage public répond à un besoin de sécurité publique, la notion de « voir et être vu ». Il dissuade le délinquant et rassure le citoyen.

Elle réitère ses remerciements à la population de la ville de Ouaga-dougou pour son esprit patriotique et civique.

Le Service de l’Information et de la Communication.

