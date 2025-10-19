Collecte de sang: Nephtali média se mobilise pour encore sauver des vies

En collaboration avec le comité d’organisation du Carrefour international de la gastronomie (CIGAF) et d’autres associations partenaires, Nephtali média a organisé la IVe édition de sa collecte de sang, le samedi 18 octobre 2025, à son siège à Ouagadougou.

Nephtali média est solidaire des malades. En effet, pour la 4e fois, il a organisé une opération de don de sang dans la matinée du samedi 18 octobre 2025, en collaboration avec le Comité d’organisation du carrefour international de la gastronomie (CIGAF) et d’autres associations partenaires. Le Directeur général (DG) de Nephtali média, Aboubacar Abach Yoda, a indiqué que cette collecte de sang s’inscrit dans le cadre de leur responsabilité sociétale. Il a soutenu que l’objectif de cette édition est d’atteindre 100 poches de sang.

Ainsi, des agents de Nephtali média, des membres des associations partenaires se sont mobilisés au siège de l’entreprise pour donner leur sang. Selon le consultant à Nephtali, Pascal Traoré, cette initiative est salvatrice et une marque de solidarité. « C’est ensemble que nous pourrons faire bouger les lignes », a-t-il soutenu. Pour le président de l’Association des chefs et cuisiniers du Burkina Faso (ACC-BF), Benjamin Compaoré, par ailleurs président du CIGAF, cette collecte de sang est un acte de citoyenneté et de responsabilité qui contribue à sauver des vies.

C’est aussi pour lui, un soutien aux initiatives lancées par le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. Jean Michel Compaoré, un riverain et l’étudiante en année de licence en communication et en multimédia, Nèmata Roamba, tous des donneurs ont également salué l’initiative. Ils ont invité les Burkinabè ayant la possibilité de donner leur sang à s’engager pour venir en aide aux malades, aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans le besoin.

Rémi ZOERINGRE