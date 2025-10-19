Route Sakoinsé-Koudougou: le Premier ministre ouvre officiellement la voie à la circulation

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a inauguré, le samedi 18 octobre 2025, le tronçon Sakoinsé–Koudougou sur la route nationale 14. Les travaux de réhabilitation ont coûté plus de 9 milliards F CFA.

D’un coût global de 9 146 000 000 de francs CFA et conjointement financé par la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et l’Etat burkinabè, le tronçon Sakoinsé-Koudougou (42 km) sur la route nationale 14 est officiellement ouvert à la circulation. La cérémonie d’inauguration a eu lieu, le samedi 18 octobre 2025 à la place de la Nation de Koudougou, en présence du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. A l’occasion, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, a indiqué que la section Sakoinsé-Koudougou, a connu une réhabilitation intégrale.

M. Sorgho a fait savoir que cette inauguration marque une victoire d’étape dans la marche héroïque du peuple burkinabè vers le progrès, affirmant que cette route a une histoire : celle de la rigueur révolutionnaire et du refus du laisser-faire. Et d’expliquer que, lorsque des défaillances sont apparues après la réception technique, le président du Faso a donné des instructions fermes : reprendre intégralement les travaux aux frais de l’entreprise.

« Aujourd’hui, le peuple burkinabè récolte le fruit de son exigence et de sa vigilance : une route solide, durable et digne de notre engagement collectif », s’est-il réjoui. Selon le ministre Sorgho, à la suite des constats de dégradations précoces relevées par le gouvernement, SOROUBAT a fait preuve d’un rare sens du devoir et d’un engagement professionnel remarquable en acceptant, conformément aux instructions du Conseil des ministres, de reprendre intégralement les travaux à ses frais, sans tergiversation ni faux-fuyant.

Une occasion qu’il a saisie pour remercier les responsables de l’entreprise tunisienne en charge des travaux. Il a également reconnu le mérite du bureau d’études et de contrôle ACIT, dont l’expertise technique, la rigueur et la transparence ont été déterminantes dans la bonne conduite de ce projet.

« Une circulation fluide »

De l’avis de Adama Luc Sorgho, cette route est un outil de transformation économique.

« Elle désenclave les zones agricoles, facilite la commercialisation des produits, stimule le tourisme et le commerce et rapproche les citoyens des écoles, des hôpitaux, des marchés et des services publics », a-t-il précisé. Il a ajouté que, sur le plan sécuritaire, les aménagements réalisés renforcent la prévention des accidents et garantissent une circulation fluide et sûre.

A l’écouter, chaque kilomètre de cette route est une victoire du travail bien fait, du courage et de la discipline nationale. Auparavant, le gouverneur de la région de Nando, Adama Jean Yves Béré, a salué le leadership du Président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a entrepris de vastes chantiers de construction et de réhabilitation de routes pour l’amélioration de la connectivité entre les villes et leurs périphéries. La réalisation du bitumage de l’axe Sakoinsé-Koudougou, autrefois difficilement praticable, constitue, selon le gouverneur, un véritable soulagement pour les usagers de la route.

Il a signifié que cette infrastructure routière permettra d’améliorer la mobilité et la sécurité des populations, mais aussi stimulera les échanges commerciaux entre les localités de plusieurs communes situées sur cet axe. Prenant la parole au nom de la chefferie coutumière, le représentant du Lallé Naaba a rassuré les autorités de leur soutien. Il a souhaité que les mânes des ancêtres veillent sur le Burkina dans les moments difficiles qu’il traverse.

Beyon Romain NEBIE