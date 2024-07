Comité des ministres de l’ASECNA: le ministre Roland Somda le nouveau président

L’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) a tenu sa 73e session du Comité des ministres, le vendredi 26 juillet 2024, à Ouagadougou.

L’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) contribue au développement durable des Etats membres. Dans la dynamique de renforcer sa démarche et son ambition d’unifier le ciel africain à travers des projets uniques, les

ministres des pays membres de cette institution se sont réunis à l’occasion de la 73e session du Comité des ministres de l’ASECNA ,le vendredi 26 juillet 2024, à Ouagadougou. Ils ont dressé le bilan de la session passée et mener des réflexions sur les enjeux et les défis de l’aviation civile en Afrique.

Le ministre des Transports, de l’Aviation civile et de la Marine marchande du Congo, président du Comité des ministres sorti, Honoré Sayi, a fait le point de son mandat avant de passer le témoin à son homologue burkinabè Roland Somda qui prend les rênes de l’instance pour 12 mois. M. Sayi s’est réjoui de l’adhésion de la République du Rwanda à l’ASECNA pour compter du 1er janvier 2024. Il a également évoqué la consolidation du statut international de l’ASECNA avec la signature de nouveaux accords de siège avec les Etats.

Il a, en effet, confié qu’à travers la signature des accords de siège, les pays membres manifestent leur souci d’assurer le fonctionnement efficient des services de l’ASECNA sur leur territoire. « Ces accords prennent également en compte les questions relatives à l’établissement sur les territoires des Etats, des différentes structures de l’Agence (représentation, centres régionaux de navigation aérienne, écoles de formation), de même que les privilèges et immunités qui s’y rattachent », a-t-il précisé. Honoré Sayi a souligné qu’à ce jour, 12 des 19 Etats membres ont signé des accords de siège avec l’ASECNA. « Je saisis cette opportunité pour exhorter les autres Etats à le faire » s’est-il exprimé.

Se positionner comme une institution d’appui

Le nouveau président du Comité des ministres de l’ASECNA, le ministre en charge des transports Roland Somda a salué la tenue de la 73e session du Comité des ministres à Ouagadougou. Selon lui, dans un monde marqué par une farouche concurrence dans le marché du transport aérien, l’ASECNA doit se positionner comme une institution qui appuie et accompagne les Etats, dans l’élaboration de politiques, de stratégies, la construction d’infrastructures aéroportuaires, la gestion, l’équipement, la formation…

« Vous devez avoir conscience que les Etats, en confiant la sécurité de leurs espaces aériens, à cette agence commune qu’est l’ASECNA, ont très tôt perçu l’impérieuse nécessité de mutualiser leurs ressources pour garantir la sécurité aérienne et assurer ainsi le développement du transport dans notre espace communautaire », a dit le ministre Somda. A l’en croire, depuis plus de six décennies, cette expérience de gestion coopérative des espaces aériens a porté fruit et fait des émules en Afrique et dans le monde. Il a affirmé que le Burkina Faso a fait du transport aérien sa priorité.

« Dans cette optique, le pays s’est doté d’une stratégie nationale de développement de l’aviation civile, pour la période 2022-2026 », a-t-il indiqué. Cette stratégie repose sur 3 axes majeures à savoir l’amélioration de la qualité des services de l’aviation civile ;

le développement et la modernisation des infrastructures ; et le renforcement de la gouvernance du secteur de l’aviation civile.

En marge des travaux de la 73e session du Conseil des ministres de l’ASECNA, des accords techniques aériens ont été signés entre le Burkina Faso et la république du Gabon d’une part et d’autre part entre le Gabon et le Rwanda.

Emmanuel BICABA