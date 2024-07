Inscription de la Cour royale de Tiébélé sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO : « Cette inscription consacre la reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle de ce site », Ibrahim Traoré

Dans un message publié sur son compte X, vendredi 26 juillet 2024, le Président du Faso, Ibrahim Traoré, a salué l’inscription de la Cour royale de Tiébélé sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ce 26 juillet 2024, la Cour royale de Tiébélé a été inscrite sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le dossier présenté et défendu par le Burkina Faso a été validé par le comité du patrimoine mondial lors sa 46e session à New Dehli, en Inde.Cette inscription consacre la reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle de ce site. C’est la preuve, une fois de plus, de la richesse de notre patrimoine culturel, de nos valeurs et savoir-faire endogènes sur lesquels nous sommes engagés à bâtir le Burkina de demain, souverain et décomplexé.