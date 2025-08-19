Commune de Ouagadougou: 7 000 animaux en divagation mis en fourrière en 6 mois

La Direction de police de la salubrité et de la tranquillité urbaine (DPSTU) de la Police municipale de Ouagadougou mène des opérations régulières de lutte contre la divagation des animaux dans la ville.

Ces actions couvrent tous les arrondissements et consistent à parcourir les artères de la ville, capturer les animaux errants qui perturbent la circulation et menacent la sécurité des citoyens mais aussi répondent aux problèmes d’hygiène et de salubrité causés par ces animaux, notamment la dégradation de la flore urbaine.

Courant le premier semestre de l’année 2025, c’est environ sept mille (7 000) têtes d’animaux composées de (bovins, chevaux, ovins, caprins) qui ont été mis en fourrière.

La Direction de police de la salubrité et de la tranquillité urbaine (DPSTU) rappelle à la population l’obligation de respecter la Loi n°022-2005/AN portant Code de l’hygiène publique, qui interdit l’élevage en milieu urbain et l’Arrêté n°97-027MATS / PKAD / CO, relatif à l’hygiène et à la salubrité à Ouagadougou.

Ces mesures visent à préserver l’ordre public, la sécurité routière et la propreté de la ville.

La Police municipale, toujours plus proche de vous !!

Direction générale de la Police municipale de Ouagadougou/Service de l’information et de la communication.

N°vert: 80 00 11 03

N° WhatsApp (message uniquement): 70 00 83 41