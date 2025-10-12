Concours directs session 2025: les acteurs félicités pour l’organisation réussie

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a fait le bilan de l’organisation des concours directs de la Fonction publique, session 2025, au cours d’une conférence de presse, vendredi 10 octobre 2025, à Ouagadougou.

La session 2025 de l’organisation des concours directs de la Fonction publique enregistre au total 5 744 postes pourvus et 18 postes non pourvus. Tous les résultats ont été publiés à bonne date conformément au contrat d’objectifs assigné au ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré. C’est la substance

du bilan sommaire de l’organisation des concours directs de la Fonction publique fait par le Secrétaire général (SG) du ministère en charge de la fonction publique, Suanyaba Rodrigue Oboulbiga, au cours d’une conférence de presse, vendredi 10 octobre 2025, dans la capitale.

Il a signifié que 54 concours directs ont été administrés en ligne du 20 au 29 juillet 2025. A ce niveau, M. Oboulbiga a relevé que les candidats vivant avec un handicap visuel ont composé sur table avec les aménagements nécessaires. En sus, il a expliqué que

131 concours dont 30 avec des quotas réservés aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), aux Agents de santé à base communautaire (ASBC) et aux Enseignants communautaires ont été administrés du 1er au 10 août 2025.

Le Secrétaire général du département en charge de la fonction publique s’est réjoui que l’administration des concours ait été maîtrisée du point de vue de l’organisation. « Il n’a pas été porté à notre connaissance des dysfonctionnements pouvant remettre en cause la sincérité des résultats auxquels nous sommes parvenus », a-t-il soutenu. Toutefois, il a été malheureusement constaté des tentatives de fraudes et des fraudes avérées par plus

d’une trentaine de candidats sur l’ensemble des centres de composition. « Certains candidats ont tenté de photographier les sujets avec leurs téléphones portables. C’est le cas du candidat qui a tenté d’utiliser des lunettes connectées à son téléphone pendant la composition », a-t-il déploré.

Une vigilance sur les tentatives de fraude

Pour ces cas, M. Oboulbiga a assuré que des plaintes, au nom de l’Etat, ont été formulées et déposées auprès des juridictions compétentes contre les candidats impli-qués. Nonobstant ces cas minimes, le SG a félicité l’ensemble des acteurs de l’organisation des concours et les Forces de défense et de sécurité (FDS) mobilisés sur toutes les opérations des concours pour le pari réussi.

Il a relevé que la publication à bonne date des résultats a permis d’harmoniser la rentrée dans les établissements de formation professionnelle prévue entre le 13 et le 20 octobre 2025. A ce propos, il a lancé un appel aux candidats admis à faire leur choix dans de meilleurs délais, afin de permettre à d’autres candidats de bénéficier des places qu’ils ne pourront pas occuper car la validité de la liste d’attente est d’un mois.

Répondant aux préoccupations des journalistes sur les difficultés rencontrées au cours de l’organisation des concours, Suanyaba Rodrigue Oboulbiga a fait savoir en plus des velléités de fraudes qui nécessitent une vigilance accrue, les intempéries ont souvent posé des soucis à l’organisation. « Pendant que tous les centres disent qu’ils sont prêts, un centre informe qu’il y a une grosse pluie qui fait qu’il est difficile de démarrer l’administration des épreuves et pourtant cela doit se faire concomitamment. Nous sommes donc obligés

de retarder le processus de quelques minutes », a relevé le secrétaire général du ministère de la Fonction publique.

Abdoulaye BALBONE