Arrondissement 4 de Ouagadougou: le drain de Tanghin officiellement inauguré

Le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mikaïlou Sidibé, a officiellement inauguré le drain de Tanghin dans l’arrondissement 4 de Ouagadougou, vendredi 10 octobre 2025.

Construit pour lutter contre les inondations dans la ville de Ouagadougou, le drain de Tanghin, dans l’arrondissement 4 est fonctionnel. C’est le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mikaïlou Sidibé, qui l’a officiellement ouvert, vendredi 10 octobre 2025. L’ouverture de cet ouvrage « emblématique » du Projet d’assainissement

et de drainage de Ouagadougou a réuni des acteurs institutionnels, techniques et communautaires. Estimé à plus de 8 milliards FCFA les travaux ont été supervisés par l’Agence municipale des grands travaux (AMGT) à travers une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée signée entre elle et la commune de Ouagadougou, selon les techniciens. Ils ont également confié que la mission de suivi-contrôle des travaux

était assurée par le cabinet AGEIM-Ingénieurs Conseils et l’entreprise SOROUBAT-BF chargée de la réalisation des travaux avec délai d’exécution de 18 mois.

Mikaïlou Sidibé a invité les habitants de Tanghin à être des gardiens de cette infrastructure qui les protège et qui les valorise. « Ce drain a été conçu pour vous, avec vous, et il vous revient désormais de le préserver », a-t-il déclaré. Le ministre chargé de l’Urbanisme a rassuré les populations du quartier Somgandé que le gouvernement reste pleinement mobilisé pour accompagner la commune de Ouagadougou dans la réalisation prochaine

du canal dans ce quartier, complément essentiel du système de drainage intégré de la ville. Il a également exhorté toutes les délégations spéciales à initier et à soutenir des projets structurants qui renforcent l’espoir et la résilience des populations.

Plusieurs programmes d’aménagements urbains intégrés ont été mis en œuvre sur le site. Selon M. Sidibé, il s’agit, entre autres, de la réalisation d’un canal en béton de plus de 4 000 mètres (m) linéaires, de la construction d’environ 6 km de caniveau, de la construction d’un bassin de rétention d’une capacité de 155 000 m³ pour réguler les eaux pluviales, de la construction d’un périmètre maraîcher de plus de 7 hectares au profit de plus de 250 maraîchers. Sur cette liste figurent aussi, aux dires de M. Sidibé, le bitumage de trois tronçons de rue, l’aménagement d’un parcours sportif, la plantation de 6 000 arbres le long du canal et un bosquet de 5 000 arbres.

L’aboutissement du projet salué

Le PDS de la commune de Ouagadougou a rappelé que la réalisation du drain de Tanghin, bien que décisive, ne suffira pas à elle seule à résoudre durablement les problèmes d’inondations à Ouagadougou. Il a souligné la nécessité d’avancer vers la construction du drain de Somgandé, autre maillon essentiel du réseau de drainage urbain, dans le cadre du Programme d’investissement durable de Ouagadougou (PIDO), dont les besoins de financement dépassent 3 000 milliards FCFA. L’inauguration du Drain de Tanghin marque ainsi un tournant important dans la modernisation des infrastructures d’assainissement de la capitale et illustre la détermination des autorités et de leurs partenaires à construire une ville plus sûre, plus propre et plus résiliente face au changement climatique, à

faire savoir Maurice Konaté.

Le représentant les Partenaires techniques et financiers (PTF), Philippe Bronchain, par ailleurs, ambassadeur désigné de l’Union Européenne (UE) au Burkina Faso, a loué

la qualité de l’ouvrage et son impact direct sur la résilience urbaine. A l’en croire, l’inauguration de ces importantes infrastructures aujourd’hui, témoigne de la vitalité de la coopération entre l’UE et le Burkina Faso. Le lancement officiel des travaux de construction et d’aménagement du drain de Tanghin, dans la commune de Ouagadougou, a eu lieu, jeudi 7 décembre 2023.

Valentin Kaboré

(Collaborateur)