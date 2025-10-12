Citoyenneté et de droits humains: raviver la fibre patriotique de la jeunesse scolaire

Le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Garde des Sceaux, a lancé la IIe édition du Forum des clubs de citoyenneté et de droits humains des lycées et collèges, samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou.

Le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Garde des Sceaux veut susciter l’engagement des scolaires à la promotion des valeurs de citoyenneté et d’écologie. C’est dans ce sens qu’il a organisé, dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), la IIe édition du Forum des clubs de citoyenneté et de droits humains des lycées et collèges, samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou, à l’université Joseph-Ki-Zerbo.

Placée sur le thème : « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage », l’activité qui a réuni l’ensemble des clubs de citoyenneté et d’écologie des lycées et collèges, a été présidée par le directeur de cabinet du ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Garde des Sceaux, Bepoadi Sinini. L’objectif, selon le département en charge de la justice, est de renforcer les liens entre les élèves, dégager

des pistes de réflexions et faire des recommandations pour la promotion du patriotisme et la citoyenneté.

Pour Bepoadi Sinini, les clubs de citoyenneté dans les établissements scolaires sont d’une importance capitale, ce d’autant plus qu’ils permettent de contribuer à la promotion du civisme, de la responsabilité et du respect des droits humains. Selon lui, ces clubs sont de

véritables laboratoires de formation citoyenne, chargés d’inculquer les valeurs d’ordre, de discipline et de solidarité au sein des communautés éducatives. « En renforçant la citoyenneté et les valeurs patriotiques au niveau de la jeunesse, nous pouvons remporter la lutte que nous menons contre le terrorisme mais aussi contre l’impérialisme », a soutenu M. Sinini.

S’approprier les valeurs qui caractérisent le peuple burkinabè

Par ailleurs, il a exhorté les différents clubs à s’engager également à une rupture radicale avec les attitudes qui n’honorent pas le pays en changeant de mentalité. Pour le président national des clubs de citoyenneté et des droits humains des lycées et collèges, Ousmane Zongo, ce forum va renforcer le patriotisme des membres des clubs. « Nous invitons les camarades à prendre conscience et promouvoir l’ordre et la discipline dans leur environnement », a souhaité Ousmane Zongo.

Il a confié que, ces clubs, au nombre de dix-neuf ont été mis en place lors de la première quinzaine des JEPPC. L’objectif étant de disposer au sein des établissements d’une structure chargée de la sensibilisation de leurs camarades et de la coordination de leurs actions en matière de la promotion du civisme et de la culture de valeurs citoyennes et sociales.

Valentin KABORE