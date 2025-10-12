Fonds de soutien patriotique: plus de 142 milliards F CFA recouvrés au 30 septembre 2025

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé la 3e session ordinaire du conseil d’orientation du Fonds de soutien patriotique (FSP), le vendredi 10 octobre 2025, à Ouagadougou.

La détermination des Burkinabè à s’investir dans la lutte pour la restauration de l’intégrité territoriale se manifeste au jour le jour. En effet, au 30 septembre 2025, 142 603 529 418 FCFA ont été mobilisés en guise de contribution au Fonds de soutien patriotique (FSP). Ce qui représente un taux de réalisation de 95,07% de l’objectif annuel de recouvrement fixé à 150 milliards F CFA. Pour ce qui est du 3e trimestre de 2025, 40 830 795 253 F CFA ont été encaissés soit une hausse de 40,12% par rapport au 30 juin 2025.

Ces chiffres ont été dévoilés lors de la 3e session ordinaire de l’année du Conseil d’orientation du FSP tenue, le vendredi 10 septembre 2025, sous la présidence du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Les travaux ont été consacrés à l’examen et l’adoption du 3e rapport de gestion du FSP, au bilan de la contribution du FSP, à la prise en compte des droits humains par les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans la lutte contre le terrorisme, ainsi qu’à l’examen du projet d’affectation des ressources aux bénéficiaires.

Le Secrétaire général (SG) du ministère de l’Economie et des Finances, Vieux Abdoul Rachid Soulama, qui a présenté le 3e rapport de gestion de 2025 du FSP a indiqué que comparé à la même période en 2024 où les encaissements s’élevaient à

130 360 466 093 F CFA, il ressort une progression de 9, 39%. Il a expliqué que les

142 603 529 418 F CFA recouvrés au 30 septembre 2025 sont issus des prélèvements de taxes à hauteur de 76 744 070 005 F CFA, des sommes collectées auprès des téléphonies/TV qui s’élèvent à 15 765 895 741 FCFA.

Selon lui, les prélèvements sur les produits importés s’établissent à 14 008 308 119 FCFA, les retenus obligatoires/ salaires publics à 27 756 123 016 FCFA, les retenus obligatoires/ salaires privés à 5 793 276 539 FCFA. Les contributions volontaires sont de 1 278 805 146 F CFA, et 1 140 105 505 F CFA pour les cessions volontaires, a-t-il relevé. Quant à la LONAB, elle a mobilisé 116 945 347 F CFA. Le SG a confié que les prélèvements constituent la plus grande source de collecte avec 53,82% des encaissements au 30 septembre 2025.

Près de 59,79 % opérés sur les produits de la SODIBO

« Les retenues opérées sur la consommation des produits de la SODIBO représentent près de 59,79% de ces encaissements. Suivent les contributions sur les bénéfices nets des entreprises avec 30,40%. Les retenues obligatoires de salaires (public et privé) demeurent la deuxième source contributive avec 23,53% du total des encaissements du Fonds », a-t-il détaillé. Il a précisé qu’au titre des salaires du secteur privé, les retenues sont passées de 2 621 670 141 F CFA à la même période en 2024 à 5 793 276 539 F CFA, soit un accroissement de 120,9%, traduisant les efforts consentis par les services des impôts dans le suivi et le contrôle du versement de cet impôt par les entreprises du secteur privé.

Dans la période sous revue, sur les 40 830 795 253 F CFA qui ont été mobilisés, 42,75% proviennent des prélèvements, 27,26% des retenues sur les salaires des travailleurs du public et privé. La diaspora selon lui, a contribué à hauteur de 215 961 691 F CFA au 30 septembre 2025, soit 16,89% des ressources mobilisées au titre des contributions volontaires depuis le 1er janvier 2025. M. Soulama a signifié que le montant des dépenses depuis le début de l’année s’élève à 202 044 519 632 FCFA dont 67 637 400 000 FCFA pour le fonctionnement et 134 407 119 632 FCFA pour l’acquisition des équipements.

« Des acquis éloquents »

Entre autres, activités majeures réalisées au 3e trimestre, il a mentionné le renforcement des capacités d’intervention des Forces combattantes, la tenue d’une sortie d’immersion, le renforcement des capacités des VDP en droits humains et des acteurs de la chaine financière de la BVDP et l’opération de contrôle des entreprises. Selon le Premier ministre, Ouédraogo, les acquis examinés lors de cette session sont particulièrement éloquents, car « les performances d’étape réalisées illustrent l’ampleur et la vitalité de l’élan patriotique qui anime notre peuple ».

Ainsi, il a salué les efforts des Forces combattantes pour la reconquête du territoire. Le chef du gouvernement a également témoigné sa gratitude au peuple burkinabè, qui n’a de cesse de soutenir l’effort national de défense et de sécurisation du territoire. « Les avancées constatées sont le fruit d’un engagement collectif exemplaire, nourri d’un patriotisme sincère et d’un sens élevé des responsabilités », a-t-il confié.

Pour lui, au-delà des performances financières, les actions du Fonds intègrent une dimension humaine et éthique essentielle. Ainsi, a-t-il soutenu, des sessions de formation et de sensibilisation à l’endroit des VDP, de leurs encadreurs et des populations sur le respect des droits humains ont été organisées. Selon le patron de l’exécutif, ces initiatives répondent à une exigence fondamentale, à savoir celle de garantir que la lutte pour la survie de la Nation reste conforme aux valeurs de dignité, de justice et de respect de la personne humaine.

Aly SAWADOGO

Ramatou OUEDRAOGO

(Stagiaire)