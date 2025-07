Conférence des chefs d’Etat de l’Autorité du Liptako-Gourma: le président du Faso a participé, par visioconférence, à la 8ᵉ session ordinaire

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a participé, ce vendredi 11 juillet 2025, à la 8ᵉ session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Autorité de développement intégré du Liptako-Gourma (ALG).

Cette rencontre s’est tenue par visioconférence, sous la présidence du général d’Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République du Niger et Président en exercice de la Conférence. Ont pris part à cette session, le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso et son homologue du Mali, le général d’Armée Assimi Goïta. Cette rencontre avait pour objectif de faire le point sur les activités de l’ALG et d’adopter des mesures structurantes en lien avec la Confédération des Etats du Sahel (AES). A l’issue des travaux, plusieurs décisions majeures ont été entérinées. Il s’agit de la transformation de l’ALG en Agence de développement pour l’AES, du maintien de son siège à Ouagadougou, de la désignation prochaine d’un administrateur provisoire, la conduite d’un audit préalable, le transfert progressif des missions actuelles à la nouvelle structure, et l’échéance fixée au 31 décembre 2025 pour la finalisation du processus.

Les chefs d’Etat ont salué les efforts accomplis par l’ALG et ont jugé nécessaire de la transformer en une agence d’exécution des projets de développement de la Confédération, afin de renforcer l’efficacité des interventions dans l’espace commun. « Face aux mutations géopolitiques actuelles, tant mondiales que régionales, particulièrement au Sahel, l’ALG doit s’adapter aux nouveaux défis pour accomplir pleinement sa mission. Cette démarche nous évitera la création de structures supplémentaires dont le fonctionnement serait coûteux pour nos Etats. En réaménageant l’existant, tout en tenant compte des nouvelles réalités de notre espace confédéral, nous réussirons à atteindre nos objectifs de développement », a déclaré le Président malien, le général d’Armée Assimi Goïta.

Des propositions concrètes sont désormais attendues des ministres de tutelle et des experts pour définir la nouvelle forme institutionnelle de l’ALG et ses missions adaptées. Il est donc nécessaire de capitaliser l’expérience de l’ALG, tout en opérant une transformation qui correspondra mieux aux idéaux de la Confédération, mais aussi aux aspirations des populations à une appropriation réelle de leur souveraineté. Les chefs d’Etat ont réaffirmé leur engagement en faveur de l’intégration régionale, de la souveraineté collective et de la solidarité entre les peuples du Liptako-Gourma.

