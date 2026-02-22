Coopération Burkina-Ghana: le Premier ministre reçoit le ministre ghanéen des Affaires étrangères

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé une audience à une délégation de la République du Ghana conduite par son ministre des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa. La délégation incluant l’envoyé spécial du Ghana pour l’AES a été introduite auprès du chef du gouvernement par le ministre burkinabè en charge des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, à la faveur de la 13e session de la grande Commission mixte de coopération, cadre privilégié de concertation et de suivi des engagements communs.

A l’issue de l’audience, le chef de la diplomatie ghanéenne a salué « des discussions très fructueuses » et exprimé sa reconnaissance pour « le chaleureux accueil » réservé à sa délégation. Il a indiqué que la relance de la Commission mixte s’inscrit dans les orientations données par les Présidents, John Dramani Mahama et le capitaine Ibrahim Traoré, avec pour objectif d’obtenir des résultats concrets au service des populations. Cette relance a notamment permis la signature de plusieurs accords stratégiques destinés à dynamiser les échanges économiques. Les deux parties ont, entre autres, convenu d’harmoniser les permis de conduire des transporteurs en vue de faciliter la circulation des biens et des personnes, tout en stimulant le commerce, le tourisme et les échanges entre les populations.

Le chef de la diplomatie ghanéenne a également évoqué des axes de coopération portant sur la gestion des catastrophes, la lutte contre le trafic de drogues, ainsi qu’une volonté commune d’intensifier la collaboration dans le domaine de la sécurité. A ce titre, Samuel Okudzeto Ablakwa a souligné l’importance du partage de renseignements, de la formation et de l’élargissement du cadre de coordination afin de faire face à la menace terroriste. Dans cette dynamique, le ministre ghanéen des Affaires étrangères a annoncé la tenue, le 4 mars à Accra, d’une conférence spéciale réunissant des experts en sécurité et des invités de la région sahélienne, en vue d’approfondir la concertation et d’accélérer la coordination des réponses.

Les autorités ghanéennes souhaitent, a-t-il indiqué, y associer le Premier ministre ainsi que le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour un échange de haut niveau avec le Président, John Dramani Mahama, autour d’une vision commune de la lutte contre le terrorisme. En relançant la Commission mixte permanente et en élargissant les axes de collaboration, le Burkina Faso et le Ghana entendent traduire leurs engagements en actions concrètes au profit des citoyens des deux pays unis par l’histoire, la géographie et une volonté partagée de bâtir un avenir de paix, de sécurité et de prospérité commune.

DCRP/Primature