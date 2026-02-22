Brigade des Sapeurs-pompiers: une nouvelle caserne inaugurée à Saaba

La brigade nationale de sapeurs-pompiers a organisé une cérémonie d’inauguration officielle de sa 17e compagnie d’incendie et de secours, installée dans la commune rurale de Saaba, vendredi 21 février 2026.

Conçue pour répondre aux exigences opérationnelles et logistiques, la 17e Compagnie d’incendie et de secours (CIS) a été construite en un bâtiment R+1 sur une superficie globale de 4 000 m². Elle a été inaugurée, le vendredi 21 février 2026 dans la commune rurale de Saaba par le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la mobilité, Emile Zerbo.

La nouvelle caserne des sapeurs-pompiers intègre un ensemble d’infrastructures adaptées aux missions de terrain ainsi qu’aux besoins du personnel. Au cœur du bâtiment principal se trouve le bureau des opérations et de transmission, d’une superficie de 72 m². A l’intérieur, on dénombre sept bureaux administratifs plus une salle de cours destinée à la formation et au perfectionnement du personnel. Le bâtiment comprend également un espace dédié au stationnement des gros engins, facilitant leur déploiement rapide en cas d’intervention. A proximité du bâtiment principal se trouve une aire de lavage spécialement aménagée pour le nettoyage des engins, après les interventions. Le site dispose également de parkings aménagés, ainsi qu’un garage réservé au personnel.

A l’étage, cinq dortoirs ont été aménagés, permettant d’assurer l’hébergement du personnel en service. A l’arrière du bâtiment principal, des infrastructures de soutien, telles que le réfectoire, un magasin, une guérite et un local réservé au compteur électrique.

Le ministre d’Etat, chargé de l’Administration territoriale, Emile Zerbo, a exprimé sa fierté de voir aboutir ce projet, qui constitue une étape supplémentaire dans le renforcement du maillage territorial des services de secours. Il a souligné que cette réalisation s’inscrit dans la volonté constante des plus hautes autorités, sous l’impulsion du Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, d’assurer une déconcentration progressive des unités opérationnelles de sapeurs-pompiers à travers les grandes agglomérations. En effet, a justifié le ministre, le choix de Saaba pour abriter cette nouvelle compagnie ne relève pas du hasard.

Un minimum requis pour mener à bien les missions

La commune connaît une expansion rapide, caractérisée par une forte densification de la population, la multiplication des zones d’habitation, ainsi que l’essor d’infrastructures publiques et d’unités industrielles et artisanales. « Le positionnement stratégique de la compagnie vise à optimiser les délais d’intervention et à améliorer la couverture opérationnelle, notamment dans la zone Est de Ouagadougou et les localités environnantes », a-t-il indiqué. De l’avis du ministre d’Etat chargé de l’Administration territoriale, la 17e CIS aura pour missions principales, la lutte contre les incendies, le secours d’urgence aux victimes d’accidents domestiques ou de la circulation, la gestion d’autres catastrophes, la prévention des risques, la sensibilisation des populations aux comportements sécuritaires et l’appui aux autorités administratives en cas de situations nécessitant une réponse rapide et coordonnée. Il a, par ailleurs, rendu un hommage aux soldats du feu pour leur engagement, discipline et esprit de sacrifice. Les sapeurs-pompiers ont été exhortés à faire de cette compagnie un modèle de professionnalisme et de proximité avec les

populations.

Pour sa part, le commandant la BNSP, le colonel Daba Naon, s’est réjoui de la concrétisation de cette réalisation. Cette nouvelle caserne, pour lui, constitue un véritable joyau mis à la disposition des populations de Saaba, mais également de l’ensemble des citoyens burkinabè, car la protection civile a vocation à porter assistance et secours à tous, sans distinction. « La construction de cette caserne a nécessité des investissements conséquents. Aujourd’hui, elle est dotée des équipements indispensables à son bon fonctionnement. De plus, un personnel qualifié et bien formé a été affecté au sein de cette compagnie afin d’assurer efficacement l’assistance et le secours aux populations », a-t-il indiqué.

Oumarou RABO