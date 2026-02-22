Komondjari: Gayéri reçoit un important ravitaillement

La ville de Gayéri a accueilli, le 17 février 2026, un important convoi de ravitaillement enregistré depuis le début de l’année, avec l’arrivée de plus d’une vingtaine de camions et de 17 tricycles chargés de céréales et de produits de première nécessité.

Composé notamment de maïs, de riz, de sorgho et d’autres denrées essentielles, ce ravitaillement intervient dans un contexte marqué par un contexte difficile. Selon des sources locales, cette situation avait progressivement entraîné une raréfaction des vivres sur les marchés, accentuant les difficultés des ménages déjà fragilisés par la conjoncture sécuritaire et économique. L’arrivée de ce convoi constitue ainsi un soulagement pour les populations de Gayéri, chef-lieu de la province de la Komondjari, dans la région de la Sirba.

Des habitants interrogés ont exprimé leur espoir de voir les prix des denrées se stabiliser dans les jours à venir, favorisant un meilleur accès alimentaire pour les familles. Au-delà de l’impact immédiat sur la disponibilité des vivres, ce ravitaillement revêt également une portée administrative et sociale. A la faveur de l’amélioration des conditions d’approvisionnement, plusieurs agents publics et autres serviteurs de l’Etat ont pu regagner leurs postes, contribuant ainsi à la reprise progressive des activités dans certains services.

Des observateurs estiment que la régularité des convois de ravitaillement demeure un enjeu majeur pour consolider la résilience des populations et soutenir la continuité des services sociaux de base. Les autorités locales et les forces engagées dans la sécurisation des axes routiers sont saluées par les populations pour les efforts consentis en vue de permettre l’acheminement de ces vivres jusqu’à Gayéri. Pour nombre d’acteurs locaux, ce ravitaillement constitue un signal encourageant. Ils appellent à la poursuite des actions en faveur de la sécurité alimentaire et de la relance des activités socioéconomiques dans la province.

Agence d’Information du Burkina