Coopération militaire: le Burkina Faso et le Royaume du Maroc renforcent leur partenariat

La direction générale de la coopération militaire et de défense du ministère de la Défense et des Anciens combattants a accueilli, du 29 septembre au 2 octobre 2025, la deuxième réunion de la commission militaire mixte chargée de suivre la mise en œuvre de la coopération entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc.

Une délégation marocaine d’experts militaires a séjourné à Ouagadougou pour travailler avec leurs homologues burkinabè. Cette rencontre stratégique avait pour objectif principal d’évaluer l’état d’avancement des activités issues de la précédente réunion de la commission militaire mixte de coopération et d’identifier de nouvelles pistes de collaboration. La coopération militaire entre les deux nations s’est marquée par un engagement fort du Royaume du Maroc, se traduisant notamment par une intensification de la formation des cadres burkinabè au sein des écoles militaires marocaines.

Des domaines clés, tels que la santé militaire et la formation, ont bénéficié de renforcement de capacités de militaires burkinabè. Cette deuxième édition a permis aux deux parties d’explorer des possibilités de poursuite de leur partenariat sur les plans technique, opérationnel et logistique. En renforçant cette synergie, le Burkina Faso et le Royaume du Maroc affirment leur volonté commune de consolider les capacités de leurs armées respectives face aux défis sécuritaires actuels. Les deux pays ont signé en 2024, un accord de coopération militaire et technique.

DCRP/MDAC