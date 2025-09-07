Coopération multilatérale: le Représentant-résident de l’UNFPA fait ses adieux à Ousmane Bougma

Le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma, a reçu en audience, jeudi 4 septembre 2025, à Ouagadougou, le Représentant-résident du Fonds des nations unies pour la population (UNFPA) au Burkina Faso, Alain Akpadji, en fin de mission.

Après trois années passées au pays des Hommes intègres, le Représentant-résident du Fonds des nations unies pour la population (UNFPA) au Burkina Faso, Alain Akpadji, est en fin de mission. Il est allé dire au revoir au Président de l’Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, au détour d’une audience. C’était jeudi 4 septembre 2025, au Parlement. Au sortir de l’entrevue avec le chef du Parlement burkinabè,

Alain Akpadji a indiqué avoir saisi l’occasion pour exprimer sa profonde gratitude aux autorités burkinabè, au gouvernement ainsi qu’au peuple pour l’accompagnement et la disponibilité dont il a bénéficié au cours de son mandat.

Sur les acquis qui ont marqué son mandat, l’émissaire de l’UNFPA a relevé l’adoption du Plan-cadre intérimaire des Nations unies pour le développement, élaboré conjointement avec le gouvernement pour la période 2023-2025, en cohérence avec les priorités du Plan d’action pour la Stabilisation et le développement (PA-SD). Il a souligné que l’UNFPA met l’accent sur ses activités de la lutte contre la mortalité maternelle, la réduction des besoins non satisfaits en planification familiale et la lutte contre les violences basées sur le genre. Par ailleurs, dans le domaine de la santé, M. Akpadji s’est félicité des progrès réalisés dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD) par le Burkina Faso, en dépit d’un contexte difficile.

Il a relevé les efforts du gouvernement pour la mise en œuvre de la gratuité des soins pour la mère et l’enfant, la baisse du taux de décès maternel, ainsi que le financement public consacré à la planification familiale. Il a également rappelé la contribution de l’UNFPA à la réponse humanitaire, à travers le déploiement de sages-femmes, de psychologues et la conduite d’études en appui aux populations affectées par la crise sécuritaire. Au soir de sa mission au Burkina Faso, le Représentant-résident du Fonds des Nations unies pour la population Alain Akpadji a réitéré tout l’honneur qu’il a eu à servir au Burkina Faso pendant ces trois années, indiquant repartir du pays avec des valeurs d’intégrité.

Soumaïla BONKOUNGOU

Sonia TIENDREBEOGO

(Stagiaire)