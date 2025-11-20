COP30: un incendie sur le site de la Conférence

Un incendie a déclenché sur le site de la COP30, à Belém, au Brésil, cet après-midi du 20 novembre 2025, obligeant les participants à vider les lieux.

A 24 heures de sa clôture, la COP30 enregistre un évènement sur le site de la conférence qui fera date dans l’histoire de cette rencontre annuelle mondiale sur le climat. En effet, cet après du 20 novembre 2025, un incendie a déclenché dans certains pavillons, obligeant les services de sécurité à demander aux participants de quitter les salles de réunions, les stands d’expositions. C’est aux environs de 14 heures que tout a commencé. « Go out, go out », (sortez, sortez), fire, fire (du feu du feu) entend-on par-ci par-là. Guidés par les les agents de sécurités sur les lieux, tout prenait la direction des issues de secours.

A pas pressés mais sans bousculade, les participants ont vite vidé les lieux pour se retrouver à l’arrière des pavillons où ils observent les sapeurs-pompiers aussitôt déployés pour maitriser l’incendie. Journalistes, cadreurs professionnels et autres capteurs d’images d’infortune, se sont aussi mis à la tâche pour ne rien rater. Ils photographient, filment les soldats à l’œuvre à la manœuvre, la fumée qui se dégagent ou les participants amassés derrière les installations abritant les travaux de la COP30.

Après environ une trentaine de minutes, les forces de sécurités ont intimé tout le monde de se mettre hors du site. Au moment où nous traçons ses lignes, les causes de l’incident n’étaient pas encore connues. Aucun bilan n’était aussi disponible! Au niveau de la délégation burkinabè, tout le monde est sain et sauf ! Le moins que l’on puisse dire est que cette avant-dernière journée de la COP s’est terminée en queue de poisson. Contrairement aux autres jours où la majorité des gens commençaient à quitter les lieux à partir 18heures, aujourd’hui, dès 15 heures, beaucoup ont pris d’assaut les arrêts de bus pour regagner leurs hôtels ou résidences, pendant que les soldats du feu étaient à la tâche.

Les activités de la COP, notamment la clôture, vont-elles reprendre demain 21 octobre 2025 ou seront-elles délocalisées. Pour le moment, tout le monde reste suspendu à cette question, en attendant bien attendu les précisions de la présidence de la COP30. En tout état de cause, cet incendie est une tâche noire qui restera gravée dans l’histoire de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique.

Mahamadi SEBOGO

(Depuis Belém, Brésil)

windmad76@gmail.com