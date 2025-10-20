Développement économique et social de la Chine : Vers une élaboration du 15e Plan quinquennal (2026-2030)

La Chine s’apprête à élaborer le 15e Plan quinquennal (2026-2030) pour le développement économique et social national. La 4e session plénière du 20e Comité central du Parti communiste chinois (PCC) qui se tiendra du 20 au 23 octobre sera largement consacrée à cette tâche. Faut-il le rappeler, un plan quinquennal renvoie à un processus général de planification économique prospective avec des objectifs généraux étalés sur une période de cinq ans. Il est révisé annuellement au regard des résultats obtenus. Le plan quinquennal chinois se rapporte à une stratégie nationale adoptée par les autorités pour planifier les différentes initiatives de développement socio-économique. C’est une feuille de route qui définit de manière claire et précise les politiques de développement social et de croissance économique, notifie les secteurs d’investissement et les priorités du gouvernement.

La période que couvre le 14e Plan quinquennal représente (2021-2025) les cinq premières années dans la nouvelle marche qui conduit à l’édification intégrale d’un pays socialiste moderne.

Ce guide pratique de planification a permis à la Chine d’engranger des résultats probants dans différents secteurs au cours des cinq dernières années.

Dans le domaine des énergies renouvelables, le 14e Plan quinquennal a conséquemment contribué au renforcement de la sécurité de l’approvisionnement énergétique du pays et sa transition vers une économie verte et sobre en carbone. Grâce aux orientations dudit Plan, la Chine a considérablement augmenté sa capacité de production d’énergie éolienne et solaire, accéléré la construction de centrales hydroélectriques et créé plusieurs bases énergétiques propres complémentaires multi-énergies. Tous ces efforts ont porté à 20% la part des énergies non fossiles dans la consommation totale d’énergie en Chine. De nos jours, la Chine détient plus de 40% des brevets mondiaux dans les domaines des technologies inhérentes aux énergies renouvelables.

Le pays a établi la chaîne industrielle la plus importante et la plus complète au monde dans le secteur. Des projets majeurs dans les énergies renouvelables ont représenté 1 200 milliards de yuans d’investissements en 2024 en Chine. Dans le cadre du 14e Plan quinquennal, il faut mentionner également la construction de neuf grandes bases énergétiques dans le pays. On peut citer, entre autres, la plus grande centrale à accumulation par pompage au monde, située à Fengning, dans la province du Hebei, et la centrale hydroélectrique de Baihetan, dans la province du Sichuan. Dans le même registre, de vastes zones désertiques sont devenues des « oasis énergétiques » grâce à la construction de centrales solaires. La capacité totale installée en énergies renouvelables de la Chine a atteint 2,1 milliards de kilowatts, soit près de 60 % de la capacité totale installée du pays. Aujourd’hui, un kilowattheure sur trois consommés dans la société provient de sources renouvelables propres.

L’industrie culturelle chinoise a également connu un développement soutenu dans le cadre de la mise en œuvre du 14e Plan quinquennal. Selon des données du ministère chinois de la Culture et du Tourisme, en 2024, les actifs totaux de l’industrie culturelle du pays ont atteint 34 400 milliards de yuans, soit environ 4 840 milliards de dollars. Au cours de l’année écoulée, les revenus totaux de l’industrie culturelle ont dépassé 19 000 milliards de yuans, générant ainsi un bénéfice total de 1 770 milliards de yuans. Sur la même lancée, le pays a travaillé au rayonnement mondial de la culture chinoise. En 2024, le volume total du commerce culturel de la Chine a été estimé à 1 400 milliards de yuans. De plus en plus de produits culturels chinois comme les jeux d’animation et les jouets de créateurs ont gagné en popularité à l’étranger.

Dans le secteur de la santé, le 14e Plan quinquennal a favorisé l’adoption de mesures adéquates afin d’assurer une tarification raisonnable des médicaments. À titre illustratif, l’administration s’est penchée sur des cas de tarification irrégulière de médicaments en encourageant les entreprises pharmaceutiques à corriger leurs pratiques. 566 entreprises ont écopé d’une mise en demeure avec une injonction d’ajustement des prix de 726 médicaments de diverses spécifications. Des mesures ont été également prises pour réguler les prix des médicaments disponibles en ligne et dans les pharmacies physiques. L’administration a soutenu l’innovation médicale de haute qualité et respecté l’autonomie des entreprises en matière de fixation des prix des médicaments, tout en ayant un regard rigoureux dans le maintien de l’ordre du marché.

En termes de création d’entreprises, le 14e Plan quinquennal a été un levier essentiel dans l’augmentation de leur nombre en Chine. Depuis le début de sa mise en œuvre, l’environnement des affaires s’est constamment amélioré, toute chose a stimulé la vitalité entrepreneuriale à travers tout le pays. Pendant la période du 14e Plan quinquennal, la Chine a enregistré une hausse d’environ 20 millions d’entreprises. Selon les statistiques de l’Administration nationale de régulation des marchés, une augmentation d’environ 34 millions d’auto-entrepreneurs a été constatée au cours de la période du 14e Plan quinquennal.

Par ailleurs, le 14e Plan quinquennal a bénéficié de la confiance et de l’appui des institutions bancaires nationales. Par exemple, la Banque de développement de Chine a accru son soutien financier aux projets d’infrastructures. En août 2025, elle avait accordé plus de 6 000 milliards de yuans, soit environ 843,81 milliards de dollars, de prêts à moyen et long terme pour des projets d’infrastructures. Au cours de la période 2021-2025, la Banque de développement de Chine a renforcé son soutien en matière de ressources, introduit des mesures de crédit différenciées et proposé des services financiers sur mesure afin de faire progresser la mise en œuvre des 102 projets clés énumérés dans le 14e Plan quinquennal du pays et dans de grands projets intersectoriels et trans-régionaux. Elle a soutenu des projets visant à mettre en œuvre des stratégies nationales majeures et à renforcer les capacités de sécurité dans les domaines clés. En un mot, elle a appuyé la mise en œuvre de programmes de modernisation à grande échelle des équipements et de reprise des biens de consommation.

Ces exemples, loin d’être exhaustifs, traduisent de manière éloquente les résultats engrangés dans la mise en œuvre du 14e Plan quinquennal. Cette feuille de route a davantage encouragé la modernisation chinoise en soutenant l’innovation dans tous les secteurs d’activité. Il a renforcé la connectivité du pays à travers le développement des infrastructures routières, ferroviaires, aériennes et portuaires.

« Nous devons continuer à considérer la réalisation de l’aspiration du peuple à une vie meilleure comme le point de départ et le but ultime de la modernisation, travailler à défendre et promouvoir l’équité et la justice sociales, et nous efforcer de réaliser la prospérité commune de toute la population, tout en évitant résolument que ne se crée une polarisation sociale », a déclaré Xi Jinping dans le rapport présenté au XXe congrès national du PCC le 16 octobre 2022.

Lors d’une réunion portant sur l’élaboration du 15e Plan quinquennal, tenue le 29 septembre, le Bureau politique du Comité central du PCC a mis l’accent sur la primauté du peuple et appelé à respecter le statut principal du peuple, afin de permettre à l’ensemble de la population de bénéficier de manière plus large et plus équitable des fruits de l’édification de la modernisation.

C’est dans la même dynamique de soutenir le développement continu de la Chine que le 15e Plan quinquennal 2026-2030 inscrit son action future. En effet, il devra mettre l’accent sur l’amélioration de la résilience économique, le renforcement des capacités technologiques et d’innovation de la Chine. La 4e session plénière du 20e Comité central du PCC nous situera davantage sur son contenu.

Karim BADOLO

CGTN français