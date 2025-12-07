Ecole nationale de sapeurs-pompiers: la promotion « Dambé » intègre les rangs des soldats du feu

L’Ecole nationale de sapeurs-pompiers (ENASAP) a organisé, vendredi 5 décembre 2025 à Bobo-Dioulasso, la cérémonie officielle de sortie de la 23e promotion des élèves sapeurs-pompiers. Au total, 500 stagiaires, dont 31 femmes, ont achevé leur formation et sont désormais prêts à servir la protection civile et la Nation.

Intégrée à l’Ecole nationale des sapeurs-pompiers (ENASAP), le 14 juillet dernier après quatre mois de formation militaire initiale, la 23e promotion des élèves sapeurs-pompiers a ensuite enchaîné cinq mois d’apprentissage intensif. Un parcours alliant discipline, rigueur, endurance et technicité, qui a permis l’obtention d’un taux de réussite de 100 %, selon le commandant de l’Ecole, le chef de bataillon Blaise Ouango.

« La moyenne de la promotion est de 13,86/20, avec la meilleure note à 16,43/20. Je peux affirmer avec sérénité que ces jeunes sapeurs-pompiers sont aptes à occuper les fonctions de servant, de sapeur de liaison, de planton et d’auxiliaire stationnaire », a-t-il indiqué.

Au-delà de l’acquisition de compétences opérationnelles variées (secours à victimes, lutte contre les incendies, sauvetage, prévention) les stagiaires ont également bénéficié d’une formation en circulation routière, leur permettant notamment d’obtenir un permis de conduire, un atout majeur pour leurs futures interventions. Le porte-parole de la promotion, Léon Diao, a exprimé la gratitude de ses camarades et lui.

« La tenue que nous portons aujourd’hui est le symbole de la discipline, du travail et du patriotisme. Nous sommes prêts à relever les défis dans les différentes unités », a-t-il témoigné. Le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), le

colonel Daba Naon, a laissé entendre que la nouvelle formule de formation

des sapeurs-pompiers au Burkina Faso accorde une place de choix à la protection civile. « Les plus hautes autorités ont décidé que la formation complète soit désormais assurée à l’ENASAP, tant pour le volet militaire que pour celui propre aux sapeurs-pompiers », a fait savoir le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.

De profondes réformes

Il a également fait part des réformes profondes entreprises depuis trois ans pour renforcer la protection civile. Il s’agit notamment de la construction de nouvelles compagnies, de la création de groupements d’incendie, de secours, de formation et d’appui.

« Toutes ces unités ont besoin de personnel pour intervenir au profit des populations du Burkina Faso. L’arrivée de cette promotion vient donc renforcer nos rangs et opérationnaliser les unités créées depuis 2023.

C’est un sentiment de joie, mais aussi un défi », a-t-il affirmé. Le patron des sapeurs-pompiers a exprimé sa satisfaction du parcours de cette promotion forte de 500 stagiaires, dont 31 femmes, baptisés « Dambé », qui viennent de recevoir leurs épaulettes de soldats de feu. « Pendant quatre mois, ils ont été formés par les cadres de l’Ecole pour la partie militaire. Après un léger repos, ils ont intégré la formation initiale professionnelle. Aujourd’hui, nous sommes satisfaits de la qualité de la formation délivrée », s’est félicité le colonel Naon. « Dambé », en langue dioula, signifie dignité, mais aussi honneur, respect de soi, valeur morale et droiture.

« C’est un mot qui ne se limite pas seulement à l’apparence. Il renvoie à une manière intègre et noble de se retenir dans la société. Face aux défis et aux responsabilités. Dans un contexte où les peuples de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) cherchent à se réapproprier leur identité, leur choix souverain et leurs valeurs ancestrales, Dambé symbolise une rupture avec l’humiliation, la soumission et la dépendance historique », a indiqué le colonel Naon.

Kamélé FAYAMA