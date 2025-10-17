Ecole polytechnique de Ouagadougou: le «temple des ingénieurs» effectue sa rentrée académique

La direction générale de l’Ecole polytechnique de Ouagadougou (EPO) a organisé une cérémonie solennelle de rentrée universitaire, au titre de l’année académique 2025-2026, sur le thème « Rôle de l’ingénieur dans l’industrialisation au Burkina Faso », jeudi 16 octobre 2025, à Ouagadougou.

L’excellence au service de la nation burkinabè est l’un des principaux défis que l’Ecole polytechnique de Ouagadougou (EPO) s’est assignée à travers la formation d’ingénieurs de qualité. Pour l’atteinte de ses objectifs, l’établissement a organisé la rentrée académique 2025-2026 pour accueillir ses nouveaux bacheliers. Le cérémonial dont le thème est : « Rôle de l’ingénieur dans l’industrialisation au Burkina Faso », a été ponctué par une série d’activités notamment une montée des couleurs suivie d’échanges entre les enseignants, les anciens étudiants, l’administration et les nouveaux étudiants et une visite des laboratoires de l’école.

Le directeur général d’EPO, le Professeur Mohamed Seynou, a félicité les nouveaux étudiants admis à leur test d’entrée dans ce « temple d’excellence ». Il a indiqué qu’il n’est pasnécessaire de leur dire ce qui les attends. « Vous le savez bien pour avoir fait le test d’entrée. A l’EPO, vous apprendrez des connaissances relatives aux sciences de l’ingénieur et aussi des valeurs comme l’intégrité, le courage intellectuel et la solidarité. Ici, il est exigé beaucoup d’efforts et de sacrifices », a-t-il confié. Pour y arriver, a poursuivi M. Seynou, il faut bien de la méthode et de la détermination.

« Vous qui avez eu la chance d’avoir fait un mois d’immersion patriotique, vous voici à l’épreuve du terrain », a-t-il déclaré. Le représentant des étudiants, Idrissa Pezaco, au nom de ses camarades, a salué la qualité de la formation dispensée.

Cependant, il a fait des doléances à savoir le problème de logement des étu

diants, le retard des bourses qui selon lui fragilise le rendement académique.

Il a aussi relevé le besoin de renforcer les partenariats avec d’autres structures. Le DG a dit avoir pris bonne note.

« La question des logements est un plaidoyer qui tient à cœur l’administration et nous fondons l’espoir que cette année ou l’année prochaine, elle trouvera une solution », a-t-il soutenu. Le représentant du personnel enseignant, Mamadou Diarra, pour sa part, a prodigué des conseils aux élèves. « C’est l’occasion de consolider vos acquis et de vous rapprocher de vos objectifs. Si vous transformez vos erreurs en leçons et vos peurs en courage, alors tout est réalisable », a-t-il signifié.

La cérémonie officielle de rentrée s’est achevée par une visite des laboratoires. Ainsi, les laboratoires de télécommunication, des imprimantes 3D, des appareils de gravure et d’impression laser, les deux salles multimédias, les deux laboratoires de génie textile, les laboratoires de génie industriel, de génie mécanique et de chimie générale ont été visités.

Emmanuel BICABA