Nuit des étoiles du Faso: des « ambassadeurs » du civisme honorés

La deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) a été close, hier jeudi 16 octobre 2025, à Ouagadougou au cours de la « Nuit des étoiles ». Elle a permis de récompenser les lauréats qui se sont distingués par leur engagement patriotique et civique.

La « Nuit des étoiles du Faso » a consacré la fin de la deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC). La remise des trophées aux étoiles et des prix aux différents lauréats des jeux concours sur le civisme en milieu scolaire, meilleur engagement citoyen, est intervenu, hier jeudi 16 octobre 2025, à Ouagadougou. Pour son engagement citoyen et civique l’association les

« motards du Faso » s’est adjugée le grand prix décerné par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré d’une valeur de 2 millions de francs CFA, mais aussi le prix de l’intégration AES d’un montant d’un million.

Le deuxième prix spécial décerné par le Premier ministre d’une valeur de 1,5 million est revenu au comédien et réalisateur, inspecteur Roch de la série commissariat de Tampy. Tandis que le troisième prix spécial offert par le Président de l’Assemblée législative de Transition avec un montant d’un million de francs CFA a été remis à Olivier Paré, citoyen engagé pour le développement du monde rural.

Plus de 4 millions de Burkinabè sensibilisés

Une dizaine d’étoiles du Faso dont l’opératrice économique, Mamounata Velegda, le patissier André Bayala ou encore l’artiste musicien Floby ont reçu des trophées pour leur engagement citoyen et leur sens du patriotisme. En ce qui concerne, le jeu concours scolaire, le 1er prix national est revenu à un élève du Gulmu. Il a reçu une enveloppe de

500 000 F CFA, un ordinateur portable, une attestation et un sac d’écolier.

Le deuxième prix, lui, a une valeur de 300 000 F CFA, un ordinateur portable et un sac d’écolier. Quant au troisième, il est composé d’une enveloppe de 200 000 F CFA, un sac d’écolier et un ordinateur portable. Les différents premiers des régions sont repartis avec une enveloppe de 100 000 F CFA chacun, une écharpe et un sac d’écolier. Faisant le bilan de la JEPPC, le Secrétariat général (SG) du ministère en charge de la justice, Harouna Kadio, vice-président du comité d’organisation a indiqué que les deux phases de l’édition 2025 ont connu un franc succès et un engouement populaire permettant ainsi de mener plusieurs opérations de sensibilisation en faveur du civisme, du patriotisme et de la citoyenneté.

Sans être exhaustif, le SG a cité les jeux concours sur le civisme en milieu scolaire, des initiatives de don de sang, salubrité, une coupe de la citoyenneté, des foras et masterclass. Selon M. Kadio, l’ensemble de ces initiatives entrant dans le cadre des JEPPC a touché plus de quatre millions de Burkinabè à travers le pays. Satisfait, le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo a invité les populations à maintenir la flamme de la discipline, à respecter le bien public et l’autorité de l’Etat. Car, « relever le défi de la reconquête nationale passe par la reconquête de notre culture, notre identité dans l’ordre et la discipline », a-t-il fait savoir. Il a exhorté les Burkinabè à s’inspirer toujours des messages du chef de l’Etat, afin de bâtir une société de paix et un Burkina nouveau, libre, prospère et souverain.

Wanlé Gérard COULIBALY

Korotimi NABALOUM

(Stagiaire)