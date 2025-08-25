Electrification dans le Ioba: les travaux d’électrification de 5 localités affichent un taux de 40%

L’Agence burkinabè d’électrification rurale (ABER) a effectué une tournée, le vendredi 22 août 2025, pour constater l’évolution des travaux d’électrification rurale de 5 localités de la province du Ioba (Dano), dans la région du Djôrô. A ce jour, le niveau d’exécution des travaux affiche un taux global de 40%.

Le projet d’électrification rurale, au niveau national, concerne 32 localités. Une part belle a été faite à la région du Djôrô, avec 5 localités, en raison de son taux d’accès faible à l’électricité. Les bénéficiaires sont les villages de Namblétéon, Kpankpirè, Zouolo, Gbongbo-Zodun dans la commune de Zambo et Toleper dans la commune de Disshin, tous de la province du Ioba. Débutés en juillet 2024, les travaux d’électrification de ces localités affichent à ce jour, un taux global de réalisation d’environ 40%.

C’est ce qui ressort du constat fait par l’équipe de l’Agence burkinabè d’électrification rurale (ABER), au cours de sa tournée, du vendredi 22 août 2025, dans la province du Ioba pour suivre l’évolution des travaux de raccordement au réseau national interconnecté.

A l’occasion, les premiers responsables de l’ABER et ceux de la province du Ioba ont pu prendre le pouls de l’état d’exécution des travaux, recueillir les difficultés rencontrées et surtout encourager les populations et l’entreprise à une synergie d’actions afin que l’électricité soit livrée à bonne date.

A l’issue de la visite des chantiers, le directeur général de l’ABER, Edmond Lankouandé, s’est dit satisfait du niveau d’avancement des travaux. « Quand nous étions venus, il y a à peine un mois, le taux de réalisation des travaux était de 10%. Nous constatons que l’entreprise EcoElectrical Service a multiplié les efforts. Et les deux mois à venir, nous espérons pouvoir avoir des travaux achevés », a-t-il souhaité. C’est pourquoi, M. Lankouandé a demandé à l’entreprise de redoubler d’effort afin de rattraper le temps perdu et surtout atteindre les résultats escomptés.

Il a en outre remercié les populations bénéficiaires pour leur collabo- ration qui facilite la poursuite du projet en pleine saison des pluies. S’agissant des inquiétudes relatives aux quartiers non couverts, le DG de l’ABER a assuré que des travaux d’extension y seront menés dans les années à venir, comme c’est le cas dans d’autres localités. « A défaut de pouvoir étendre le réseau national interconnecté, nous allons prospecter les autres types de technologies, tels que les systèmes isolés, les kits solaires et les lampadaires solaires », a-t-il poursuivi.

Edmond a ajouté que l’ambition poursuivie est l’accès universel à l’électricité d’ici 2030. « Cela suppose que les efforts doivent être déployés pour que chaque ménage puisse avoir un accès aux services énergétiques », a-t-il expliqué.

Pour les projets d’électrification à venir, M. Lankouandé a confié qu’au moins une dizaine de localités seront attribuées à chaque entreprise. Car, selon lui, en matière d’électrification rurale, le pays regorge de nombreuses compétences locales.

325 poteaux en béton armé confectionnés

Le haut-commissaire de la province du Ioba, Innocents Ouattara, a exprimé également sa satisfaction pour l’état d’avancement des travaux d’électrification. Il a encouragé l’entreprise à poursuivre les travaux et féliciter la population pour la collaboration avec l’entreprise en charge des travaux en cours. « L’électricité est très importante, car elle permet de booster le développement de nos villages. Nous savons que les ateliers de soudure, les boutiques ont toujours de l’électricité pour mieux fonctionner, notamment la conservation des aliments. Les avantages de l’éclairage public ne sont pas aussi à négliger », a-t-il reconnu.

A l’endroit de l’ABER, il a émis le vœu qu’elle étende le projet aux localités qui n’en bénéficient pas pour le moment. « Nous souhaitons aussi que certains villages en attente puissent bénéficier des lampadaires solaires afin de fournir l’éclairage public aux populations », a-t-il plaidé.

Quant au conducteur des travaux de l’entreprise Eco-Electrical Service, Vincent de Paul Kaboré, il a indiqué qu’au total 325 poteaux en béton armé ont été confectionnés et répartis en nombre égal dans les 5 localités bénéficiaires, soit 65 poteaux par village. « Nous avons des poteaux pour le réseau Basse tension (BT) et le réseau de la Moyenne tension (MT). La basse tension concerne le réseau de distribution. C’est dire que la moyenne tension fait venir le courant dans les localités ; et aux moyens de la basse tension, on fait la répartition dans les ménages », a précisé M. Kaboré.

Il a en outre estimé que la saison des pluies a ralenti la mise en œuvre du projet. Cependant, il s’est dit persuadé que les infrastructures seront livrées dans un délai raisonnable. « Nous n’avons pas suspendu les travaux, malgré qu’il pleuve toujours. Bien qu’il puisse y avoir des risques d’embourbement, nous mettons les bouchées doubles pour accélérer les travaux. Si tout va bien, d’ici fin octobre, nous pourrons être tous joyeux d’avoir donné de l’électricité à ces localités », foi du conducteur des travaux.

Les bénéficiaires, à travers la voix des Conseillers villageois de développement (CVD), ont traduit leur reconnaissance à l’ABER pour avoir pris l’initiative d’électrifier leurs villages respectifs. « Nous remercions l’équipe de l’Agence burkinabè d’électrification rurale et l’entreprise qui travaillent à nous sortir de l’obscurité bientôt. Nous serons heureux de voir nos maisons, maquis, cabarets et boutiques éclairés », s’est d’avance réjoui le CVD de Kpankpirè, Fancis Poda. Il a souligné qu’il n’a pas été facile d’obtenir l’adhésion de certains habitants au début du projet.

L’énergie solaire au service du maraichage

« Avec la sensibilisation, ils ont fini par accepter l’implantation des poteaux sur leurs terrains. J’ai moi-même guidé les agents de l’entreprise pour le repérage des lignes ainsi que les trous creusés. Et je continue de les accompagner », a-t-il mentionné.

Outre l’électrification rurale, l’ABER a inscrit l’installation des systèmes de pompage solaire au cœur de ses activités. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du concept Nexus Energie-Développement, l’Agence a réalisé un château et 5 bassins d’eau équipés d’un

système de pompage solaire pour le maraichage au profit de la « coopérative Irgnè » de Sarba, village de la commune de Dano. La tournée s’est achevée par la visite de

cette parcelle de 300 m² où sont exploitées diverses spéculations comme l’arachide, la courgette, la salade, le gombo, la tomate, l’aubergine, la patate douce. Selon le CVD, Liènyir Somé, par ailleurs membre de la coopérative, leur groupement est composé de 14 femmes et 4 hommes.

Il a fait savoir que depuis 2024, sur un cycle de 3 à 4 mois, chaque membre arrive à avoir des revenus d’environ 1 million F CFA. « Pour la maintenance de l’infrastructure, nous avons décidé que chacun cotise 10 mille FCFA par an. Cela permet de faire certaines réparations, en attendant l’appui de l’Etat », a-t-il dit. Au regard de l’étroitesse du site

d’exploitation, M. Somé a assuré que la coopérative va travailler à l’agrandir afin d’accroitre la productivité.

A entendre le directeur général de l’ABER, Edmond Lankouandé, ce projet vise 12 localités de 12 régions, et Sarba fait partie des premiers villages qui ont été mis en exploitation. « La localité n’est pas encore électrifiée, mais sous sommes très ravis des résultats obtenus à partir du système mis en place. L’énergie doit être vue comme un facteur de développement. Même lorsque le village n’est pas raccordé au réseau, nous tentons de soutenir les communautés, à travers des technologies telles que l’énergie solaire ou encore le système de pompage solaire », a-t-il déclaré.

D’après M. Lankouandé, le débit du forage du site de Sarba de 15 m³ dépasse leurs prévisions qui étaient de 5 m³. « C’est dire que nous avons encore une possibilité d’étendre

l’exploitation sur 3 hectares », a-t-il encouragé.

En termes de perspectives, le directeur général de l’ABER a indiqué que l’Agence, en dehors des 12 localités, va équiper plusieurs autres localités de ce système de pompage solaire. « Des appels d’offres ont été déjà lancés. Bientôt, nous allons signer les contrats. Et normalement, dans 6 mois, au moins une vingtaine de localités en bénéficieront », a-t-il promis.

Adama SAWADOGO