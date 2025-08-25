Identifiant unique: le projet « Wuri » sensibilise les acteurs régionaux des Tannounyan

Le projet d’Identification unique pour l’intégration régionale et l’inclusion en Afrique de l’Ouest (WURI) a organisé un atelier de sensibilisation, le jeudi 21 août 2025 à Banfora. Cet atelier de sensibilisation a eu pour cible les acteurs régionaux, surtout les corps constitués des Tannounyan.

Une compréhension d’un projet est nécessaire pour sa bonne mise en œuvre. C’est la conviction que s’est faite le projet d’Identification unique pour l’intégration régionale et l’inclusion en Afrique de l’Ouest (WURI). Il a, dans ce sens, organisé un atelier de sensibilisation sur l’identifiant unique et la loi FID au profit des acteurs régionaux des Tannounyan, le jeudi 21 août 2025, à Banfora. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région des Tannounyan, Badabouè Florent Bazié.

Le gouverneur Bazié a apprécié positivement l’initiative de cet atelier de sensibilisation de WURI. En plus de divulguer la loi FID, cet atelier de sensibilisation, pour lui, sert à embarquer tous les acteurs au niveau régional afin d’avoir une mise en œuvre réussie du projet. Séance tenante, Badabouè Florent Bazié a invité les acteurs à adhérer et à s’impliquer fortement afin que la phase de mobilisation des populations pour l’enregistrement de masse soit une réussite. Au-delà d’être un projet du ministère en charge de la Transition digitale, a-t-il souligné, WURI est avant tout un projet du gouvernement burkinabè. Selon Arsène Yabré, communicateur à l’atelier et par ailleurs juriste au projet WURI, trois communications majeures étaient au programme de cet

atelier.

Plusieurs avantages

Une première communication a d’abord servi à présenter l’identifiant unique et le projet WURI. Une communication, a-t-il poursuivi, a été consacrée à la loi FID. La dernière présentation s’est attardée sur les attentes du projet vis-à-vis des acteurs de région dans le cadre de sa mise en œuvre.

L’identifiant unique, a expliqué M. Yabré, fait référence à un code qui permet d’identifier une personne de manière unique. « Il s’agit d’un code qui est inintelligible, imprédictible, délivré sur la base de la combinaison des données biographiques et biométriques », a-t-il laissé entendre. Ceci, de sorte que chaque personne soit identifiée de manière unique dans toutes les bases de données au Burkina Faso. Cet identifiant, a insisté le communicateur, va garantir l’unicité de la personne dans l’ensemble des bases de données au Burkina Faso et va également faciliter l’accès aux services publics comme privés. Arsène Yabré a précisé que l’identifiant unique ne remplace pas les identifiants existants, qui sont soient fonctionnels ou sectoriels.

« Il sera l’identifiant de base sur lequel les autres vont s’appuyer pour pouvoir délivrer leurs services et identifier aussi les Burkinabè », a affirmé Arsène Yabré. Pour la mise en œuvre du projet, il y aura d’abord une phase pilote, puis viendra la phase d’enregistrement de masse qui va concerner l’ensemble de la population. Egalement, il y aura un enregistrement continu pour les personnes qui n’ont pas pu être prises en compte dans les enre-gistrements de masse.

L’identifiant unique, aux dires de M. Yabré, est attribué à toute personne, quelle qu’en soit sa nationalité et son statut juridique. « Les Burkinabè vivant sur le territoire ou à l’étranger, et les étrangers vivant au Burkina Faso ou en itinérance seront concernés », a-t-il confié.

L’identifiant unique présente plusieurs avantages selon Arsène Yabré. Il a entre autres, laissé entendre qu’il facilitera l’accès aux services, préviendra la fraude à l’identité et permettra aussi à l’Etat de mieux planifier le développement.

« Lorsque vous maîtrisez la population, vous pouvez mieux planifier le développement et faire des économies d’échelle dans l’investissement et dans l’ensemble des programmes conduits par l’Etat », a évoqué le technicien de WURI.

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com