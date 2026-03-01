Encadrement civique et patriotique: 383 136 apprenants formés pour consolider l’esprit souverain

Le gouverneur de la région de Kadiogo a présidé la cérémonie de clôture de la première phase de l’encadrement civique et patriotique, au profit des élèves des classes intermédiaires, samedi 28 février 2026, à Ouagadougou.

L’Etat burkinabè poursuit ses efforts pour inculquer aux apprenants les valeurs civiques et patriotiques. En effet, le gouverneur de la région du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, a présidé la cérémonie de clôture de la première phase de l’encadrement civique et patriotique à l’intention des élèves des classes intermédiaires, samedi 28 février 2026, à Ouagadougou.

Le gouverneur a rappelé que cette phase pilote, lancée le 13 janvier 2026, au lycée municipal Vénégré, s’est déroulée sur six semaines et a concerné 50 établissements publics et privés, soit 10 par circonscription, mobilisant ainsi 58 552 élèves. « Au terme de six semaines, notre satisfaction est grande. Les objectifs ont été atteints au regard des résultats qui nous ont été présentés », a-t-il expliqué, soulignant le sérieux et le professionnalisme dont ont fait preuve les instructeurs militaires et les professeurs volontaires.

Pour lui, l’encadrement civique et patriotique visait à inculquer aux jeunes des valeurs de discipline, de respect, de solidarité, d’amour de la patrie et de défense de l’intérêt général, face aux dérives telles que l’indiscipline, la violence et la consommation de stupéfiants en milieu scolaire. « Aucun pays ne peut avoir d’avenir lorsque sa jeunesse elle-même est sans repères », a-t-il précisé, tout en exprimant sa reconnaissance aux différentes structures et aux points focaux qui ont contribué à la réussite du programme.

Quant au ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana, il a replacé l’initiative dans la vision nationale impulsée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui ambitionne de renforcer des valeurs républicaines au sein du système éducatif burkinabè. Selon lui, cette formation a pour but également de cultiver chez les élèves, l’esprit de la Révolution progressiste populaire. « Nous avons voulu, à travers cet encadrement, extirper de nos enfants l’esprit de défaitisme et de fatalisme. Nous voulons qu’ils marchent fièrement la tête haute partout où ils sont », a-t-il déclaré. Il a ajouté que 383 136 élèves ont été touchés sur l’ensemble du territoire national.

Le ministre Zoungrana a également salué les Forces de défense et de sécurité qui ont assuré les exercices physiques et les modules théoriques, ainsi que l’engagement des encadreurs et des enseignants volontaires. « Ces six semaines de formation ont permis aux jeunes d’acquérir des connaissances multidimensionnelles indispensables pour leur développement personnel et pour l’édification de la Nation », a-t-il confié.

S’exprimant au nom des élèves bénéficiaires, Arielle kima, élève en classe de première D au lycée départemental Wend-Puiré de Saaba, a exprimé la gratitude des bénéficiaires. « Participer au développement du pays est une responsabilité qui nous incombe dès aujourd’hui. Nous souscrivons solennellement à la promotion du civisme, de la discipline et de l’amour de la patrie », a-t-elle souligné. Elle a réaffirmé la volonté des apprenants de mettre en pratique les enseignements reçus dans leur vie quotidienne et dans leurs établissements.

Abdoulaye BALBONE

Fatimata ZOUNGRANA

(Stagiaire)