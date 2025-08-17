Fada N’Gourma: 242 contrevenants sanctionnés par des Travaux d’intérêt général

Le commissariat central de police et la Police municipale Fada N’Gourma ont mené, jeudi 14 août 2025, une opération conjointe de contrôle routier dans la ville. L’initiative, inscrite dans le cadre de la lutte contre l’incivisme et pour la restauration de l’ordre public, a permis de relever 242 infractions.

Selon le bilan dressé à l’issue des opérations, 200 motos, 22 vélos, 7 tricycles et 2 documents de véhicules ont été saisis. Les contrevenants, identifiés pour diverses infractions allant du non-respect des feux tricolores à la surcharge des véhicules, seront sanctionnés par des Travaux d’intérêt général (TIG) à portée corrective et éducative. Le président de la délégation spéciale de Fada N’Gourma, Kapidilemba Jérôme Idani, a expliqué que cette action s’inscrit dans l’engagement pris avec le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour la restauration de l’ordre et de la discipline, conformément au thème de la 2ᵉ édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne : « pour l’ordre et la discipline, je m’engage ».

M. Idani a déploré le manque de respect des règles de circulation par certains usagers, une situation aggravée par l’accroissement de la population. « Nous constatons beaucoup d’accidents, des excès de vitesse et un non-respect général du Code de la route », a-t-il souligné. Prévue de 7h à 16h, l’opération a été menée en deux phases : le contrôle routier et la sensibilisation des contrevenants le matin, suivis dans l’après-midi par des travaux de nettoyage et de curage de caniveaux dans différents sites désignés par le service d’hygiène communal, sous encadrement policier.

Certains contrevenants ont exprimé leur adhésion à cette initiative. Koumbo Bandé, interpellée pour avoir laissé son vélo hors du parking du marché, a salué cette mesure et exhorté les autres usagers à respecter les règles pour éviter le désordre. De son côté, le couturier Ouoba Dialinli, sanctionné pour non-respect de feux tricolores, a déclaré : « aucun pays ne peut se développer dans l’anarchie. Je suis fier de cette initiative pour la refonde de notre nation ».

