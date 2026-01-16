Finance: Dakar accueille la 1ère édition du Forum sur la Titrisation

Magazine économique et financier de référence au Sénégal, Le Marché œuvre depuis plusieurs années à susciter le débat et à éveiller l’intérêt autour des grandes mutations et des enjeux économiques majeurs. C’est dans cette dynamique que le magazine met en œuvre le concept Dakar Business Connect (DBC), une initiative visant à explorer des thématiques clés de l’économie et de la finance, en donnant la parole à des professionnels et à des références reconnues dans leurs domaines respectifs.

Pour cette première édition, prévue le samedi 17 janvier 2026 à l’Axil Hôtel de Dakar, le thème retenu est : « La titrisation et le financement du développement : opportunités, enjeux et perspectives ». Deux panels sont au programme. Le premier portera sur « La titrisation : un levier stratégique pour le financement des infrastructures et des politiques publiques ».

Le second s’intéressera à « La titrisation et le secteur privé, en tant qu’outil pour accélérer la croissance des entreprises et dynamiser les marchés financiers ». En complément de ces panels, une Keynote permettra d’explorer en profondeur les enjeux et les atouts de la titrisation. Des Masterclass et des ateliers pratiques offriront également l’opportunité de revenir sur les récentes opérations de titrisation couronnées de succès dans l’espace UEMOA.

« L’objectif de cette première édition est de clarifier le concept de la titrisation et son utilité dans le financement du développement. Il s’agira également de mettre en lumière les opportunités qu’elle offre aux États, aux entreprises, aux banques et aux investisseurs institutionnels, tout en identifiant les contraintes, les risques et les prérequis nécessaires à un recours efficace et soutenable à cet outil financier », a déclaré Dr Abdou Diaw, directeur de publication et fondateur du magazine Le Marché. Selon lui, ce rendez-vous, qui se veut pérenne, ambitionne de stimuler le débat économique et financier tout en établissant un cadre d’échanges structuré entre les différents acteurs de l’écosystème.

