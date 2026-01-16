La Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions » célèbre ses 20 ans d’impact

La Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions » (CUEFPOD) célèbre, en 2026, ses vingt années d’engagement en faveur de l’égalité des chances, du développement durable et de la paix. Cet anniversaire a été officiellement marqué le dimanche 11 janvier 2026 en Côte d’Ivoire par une messe d’action de grâce, consacrant l’entrée de l’institution dans son année jubilaire.

Créée le 11 janvier 2006 sous l’égide de l’UNESCO et dirigée par sa titulaire, Madame Euphrasie Kouassi Yao, la CUEFPOD place cette année commémorative sous le thème : «20 ans d’innovations et d’impact avec l’approche genre et développement ». Les activités marquant ce vingtième anniversaire ont débuté le samedi 10 janvier 2026 par un temps de recueillement spirituel dans le village d’Assouba, dans la région du Sud-Comoé, à l’occasion d’une récollection organisée par la Communauté Mère du Divin Amour. Conduite par Madame Euphrasie Kouassi Yao, l’équipe de la CUEFPOD s’est réunie pour rendre grâce pour le chemin parcouru et confier à Dieu cette année symbolique. Le lendemain, dimanche 11 janvier 2026, date anniversaire de la création de la Chaire, une messe d’action de grâce a officiellement lancé l’année jubilaire.

Vingt ans de réalisations au service du genre, de la paix et du développement

En deux décennies, la CUEFPOD s’est imposée comme un acteur de référence dans la promotion du genre, de la paix et du développement à travers des initiatives structurantes, parmi lesquelles :

COCOFCI – Compendium des Compétences Féminines de Côte d’Ivoire : programme présidentiel initié par S.E.M. Alassane Ouattara et mis en œuvre par la Chaire. Il recense plus de 19 000 compétences féminines et a été récompensé par le Prix du PNUD en 2018. Le modèle est déjà répliqué en Guinée et au Bénin, avec six autres pays en cours.

: programme présidentiel initié par S.E.M. Alassane Ouattara et mis en œuvre par la Chaire. Il recense plus de 19 000 compétences féminines et a été récompensé par le Prix du PNUD en 2018. Le modèle est déjà répliqué en Guinée et au Bénin, avec six autres pays en cours. La formation en ingénierie du genre : première formation certifiante francophone en genre et développement, ayant formé plus de 500 expert·e·s dans 11 pays sur trois continents.

: première formation certifiante francophone en genre et développement, ayant formé plus de 500 expert·e·s dans 11 pays sur trois continents. CREA-PAIX – Communautés régionales pour l’autonomisation et la paix : mouvement citoyen international créé en 2019, actif dans 27 pays, mobilisant plus de 2 500 bénévoles et impactant près de 25 millions de personnes à travers le monde.

: mouvement citoyen international créé en 2019, actif dans 27 pays, mobilisant plus de 2 500 bénévoles et impactant près de 25 millions de personnes à travers le monde. Le Master en Genre, Économie et Gestion durable de l’eau , programme pionnier en Afrique francophone, développé en partenariat avec l’Université Félix Houphouët-Boigny, avec plus de 180 diplômé·e·s formé·e·s en trois promotions.

, programme pionnier en Afrique francophone, développé en partenariat avec l’Université Félix Houphouët-Boigny, avec plus de 180 diplômé·e·s formé·e·s en trois promotions. LA BASE – Banque d’Amour et de Solidarité Efficace , initiative née pendant la pandémie de COVID-19 pour renforcer la solidarité, la cohésion sociale et la consolidation de la paix.

, initiative née pendant la pandémie de COVID-19 pour renforcer la solidarité, la cohésion sociale et la consolidation de la paix. La maison d’édition « Égalité des chances », créée en 2024, dédiée à la valorisation des savoirs, de la recherche et de l’expression des femmes et des jeunes.

Une année jubilaire tournée vers l’avenir

Ces acquis ont fait de la CUEFPOD un espace de production de savoirs, d’influence normative et de transformation sociale, au service des États, des institutions internationales et des sociétés civiles.

Tout au long de l’année 2026, plusieurs activités commémoratives, scientifiques et institutionnelles viendront rythmer cette célébration. Elles offriront des espaces de dialogue, de capitalisation et de projection stratégique, en vue de renforcer les partenariats et de tracer les perspectives des prochaines décennies d’action.

En célébrant ses 20 ans, la CUEFPOD réaffirme sa mission fondatrice : « contribuer, par le savoir, l’action et le leadership éthique, à la construction d’un monde plus juste, plus inclusif et plus paisible ».

T.K.