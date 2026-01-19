Une quinzaine de filles ont comparu devant le Tribunal correctionnel de Bobo-Dioulasso, la semaine dernière. Elles sont toutes poursuivies pour des faits présumés de délit de racolage. Cela, après avoir été interpellées à la suite d’une plainte collective des riverains d’un quartier contre elles qui, selon eux, troublaient leur quiétude. Cette interpellation est à saluer et doit servir d’exemple pour les autres grandes villes du Burkina Faso, où le phénomène du racolage devient de plus en plus fréquent. Car, il compromet dangereusement l’éducation des enfants qui peuvent, par mimétisme, s’adonner à ces comportements répréhensibles et deshonorants.

Soumaïla BONKOUNGOU