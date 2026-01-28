A Ouagadougou, il n’est pas rare de voir des vendeurs ambulants occuper illégalement les rues et même certains espaces publics. Malgré la présence, souvent, des forces de l’ordre, certains marchands continuent de mener leurs activités économiques au mépris de tout. Face à cette situation, la Police municipale a fait une descente au grand marché de Ouagadougou « Roodwoko », le lundi 26 janvier 2026. Des marchandises ont été saisies pour non-respect de la réglementation tandis que d’autres commerçants ont pu s’échapper. Même si leur activité est motivée par la recherche du pain quotidien, ils se doivent de respecter la règlementation en la matière, car il y va de la sécurité de tous.

Patricia TAONSGO

(Stagiaire)