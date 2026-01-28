Hadj 2026 : un certificat médical d’aptitude désormais obligatoire

Le comité national de suivi du pèlerinage à La Mecque informe les candidats au pèlerinage à la Mecque 2026 que la visite médicale est désormais obligatoire pour valider l’inscription pour le Hadj. C’est l’information parvenue à Kantigui, en début de semaine. Cette visite aura lieu à partir du 26 janvier 2026 dans tous les chefs-lieux de région. Selon les explications du comité, il s’agira d’une visite d’aptitude pour s’assurer que le pèlerin respecte les conditions requises par le Royaume d’Arabie (…)

