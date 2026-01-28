Sites SONATUR de Silmiougou, de Cissin 2020 et de Zafara Plazza : le ministre Mikaïlou Sidibé satisfait de l’avancement des travaux

Le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, accompagné du directeur général de la SONATUR, Boureima Ouattara et des membres du département ont visité les sites SONATUR de Silmiougou, de Cissin 2020 et de Zafara Plazza, mardi 27 janvier 2026.

Le niveau d’avancement des travaux sur les sites de la Société nationale d’aménagement des terrains urbains (SONATUR) de Silmiougou, de Cissin 2020 et de Zafara Plazza est satisfaisant. C’est le constat fait par le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, accompagné du directeur général de la SONATUR, Boureima Ouattara, après la visite de ces chantiers, mardi 27 janvier 2026.

A la première étape à Silmiougou dans l’arrondissement 8 de Ouagadougou, les travaux de voirie et d’assainissement ont été « inspectés » par le ministre Sidibé et sa délégation. Ils ont aussi été témoins des activités réalisées dans le cadre de la responsabilité sociétale de la SONATUR, à savoir la construction d’un forage et des latrines au profit de l’Ecole primaire publique de Silmiougou dont les clés ont été remises, séance tenante, aux bénéficiaires, par le chef du département de la Construction de la Patrie. « A Silmiougou, nous avons constaté que les travaux avancent bien avec un taux d’exécution de la voirie de près de 80% concernant la fondation et la couche de base du bitume. Les caniveaux et dans l’ensemble, la préfabrication des voies connaissent un niveau d’achèvement », s’est réjoui Mikaïlou Sidibé.

A Silmiougou, les visiteurs du jour ont également visité la voirie qui assure la jonction de Silmiougou au quartier Rimkièta. Selon les techniciens, cette infrastructure, réalisée par la direction générale des infrastructures, va desservir le site SONATUR de Silmiougou. Pour le chef de la mission de contrôle GIE, Parfait Kondia, à Silmiougou, il est question d’asphalter 6 km de voirie et 49 km de route en terre y compris l’assainissement. A Rimkièta, il a indiqué que ce sont 6,8 km de voirie, principale voie d’accès à la localité, qui sont en cours de réalisation. « Les travaux exécutés par trois entreprises sont à un taux d’avancement global de 70% avec un délai de finition dans les trois mois à venir. Sur le site de Rimkièta, c’est l’entreprise EKS qui est chargée des activités évaluées à 5 milliards 500 millions FCFA. Elles comprennent deux phases respectivement de 83% et de 40% pour les taux d’exécution de la première et de la deuxième phase avec un délai de finition à la fin du mois d’avril prochain, malgré les difficultés dues aux raccordements de l’ONEA et aux remontées capillaires », a expliqué Parfait Kondia.

Accélérer les travaux

Le ministre de la Construction de la Patrie a dit recevoir l’assurance que tout va rentrer dans l’ordre au regard des instructions données aux différents acteurs pour l’accélération des travaux en vue de la jonction entre Rimkièta, les quartiers de Ouagadougou et le site SONATUR de Silmiougou.

Après Silmiougou, le cap a été mis sur le site de Cissin 2020, un projet lancé à la fin de l’année 2025 pour bâtir une cité moderne, des triplex de prestige aussi durables pour les générations futures. « Ce sont 38 triplex qui permettront de dégager une centaine d’unités de logement. Les travaux avancent correctement par des fouilles et la finition des semelles de radiers généraux avec une villa où les murs porteurs sont déjà en place.

Tous les ateliers sont fonctionnels et l’entreprise a même rassuré qu’elle va diviser le délai fixé par deux pour livrer des villas qui participent au projet de développement immobilier de la SONATUR pour viabiliser les parcelles et créer des emplois », a laissé entendre M. Sidibé. « Depuis l’ordre reçu pour les services de Cissin 2020, en décembre 2025, les ressources humaines et techniques ont été mobilisées pour finir urgemment les travaux dans 12 mois qui sont, à ce stade à 15% d’exécution », a fait savoir la directrice technique de EMTB Group (entreprise chargée des travaux), Bousseta Marwa.

A la dernière étape de Ouaga 2 000, c’est le site de Zafara Plazza, une initiative lancée également à la fin de 2025 pour abriter, entre autres, le siège social de la SONATUR, qui a reçu Mikaïlou Sidibé et son équipe. « Les œuvres sont au stade de fouilles pour certains bâtiments. Les semelles sont pratiquement coulées pour d’autres bâtiments et des essais complémentaires de laboratoires sont en cours pour affiner les plans d’exécution parce qu’il y a un immeuble R+20 en construction. Il faut donc avoir des résultats très pointus pour bien dérouler le dossier d’exécution. Nous avons été rassurés de la finition du siège social de la SONATUR à la fin de l’année 2026 », a déclaré M. Sidibé. Il a assuré que les difficultés relevées seront prises en compte et très prochainement, d’autres sorties vont encore être planifiées sur ces chantiers pour toujours toucher du doigt les réalités.

Boukary BONKOUNGOU