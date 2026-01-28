Construction de la Patrie : plus de 42 millions F CFA mobilisés par la diaspora aux USA et au Ghana

Deux délégations de la diaspora burkinabè ont apporté leur contribution au Fonds de soutien patriotique et à l’Agence Faso Mêbo. La donation a été remise au ministère des Affaires étrangères, le mardi 27 janvier 2025, à Ouagadougou.

La diaspora burkinabè poursuit sa solidarité et son appui aux initiatives de développement de la mère Patrie. Le mardi 27 janvier 2026, les délégations de la diaspora des Etats-Unis d’Amérique et du Ghana, précisément la ville de Koumassi ont fait un don cumulé de plus de 42 millions de francs CFA en soutien à l’Agence Faso Mêbo et le Fonds de soutien patriotique (FSP). En effet, la diaspora américaine a, au cours de cette donation, remis 38 273 305 francs CFA. Les donateurs ont précisé que le don va à l’Agence Faso Mêbo pour aider à accélérer les chantiers de construction en cours dans le pays.

Selon les deux porte-parole et chefs de la délégation, le président de l’association des Burkinabè de New-York, Saidou Ouédraogo, consul honoraire du Burkina Faso à New-Jersey et Askia Boukary Sigué, il s’agit d’une collecte de fonds effectuée auprès de tous les leaders et structures de la diaspora burkinabè vivant aux USA. Ils ont également fait savoir l’engouement dont bénéficie cette initiative présidentielle auprès de la diaspora du pays de l’Oncle Sam.

« Notre diaspora a écouté l’appel solennel du Président du Faso le capitaine Ibrahim Traoré et a décidé d’apporter une première contribution pour cette année 2026 en attendant de boucler d’autres levées de fonds », a fait savoir M. Ouédraogo. Il a également ajouté que l’Agence est une référence nationale pour la construction d’un Burkina Faso meilleur. La diaspora a également salué la réciprocité concernant les visas burkinabè et américains.

La diaspora ghanéenne a également fait parler son cœur.

Pour le porte-parole de cette délégation venue de Koumassi précisément, le conseiller consulaire, Alain Blaise Kiendrebéogo, les ressortissants burkinabè à Koumassi ont pu cotiser la somme de plus de 3, 80 millions F CFA. Un montant que la délégation a destiné au fonds de soutien patriotique. Un autre chèque d’une valeur de 500 000 F CFA a été remis pour le compte de l’Agence Faso Mêbo. Les différents dons ont été reçus par le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré. Le ministre Traoré a salué la solidarité remarquée de la part de la diaspora qui totalise déjà trois donations en cette nouvelle année 2026 pour la construction d’un Burkina Faso meilleur. Il a traduit la reconnaissance du gouvernement à la diaspora. Il l’a également invité à garder cet élan de solidarité pour le développement de la mère-patrie.

Wanlé Gérard COULIBALY