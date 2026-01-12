Fondation GECER LEDEA : Une nouvelle mosquée offerte aux Nour Tidjanya à Bobo-Dioulasso

La Fondation GECER LEDEA a inauguré, le vendredi 9 janvier 2026, au secteur 23 de Bobo-Dioulasso, une mosquée qu’elle a construite et mise à la disposition de la communauté Nour Tidjanya. D’une capacité de près de 2 000 places, ce don concrétise les vœux du défunt géniteur du président de la Fondation GECER LEDEA, Salif Ouédraogo.

La communauté Nour Tidjanya vient d’être dotée d’une nouvelle mosquée à son quartiergénéral, situé non loin de la zone industrielle du secteur 23 de Bobo-

Dioulasso. L’édifice, bâti sur une superficie de 600 m², comprend deux espaces de prière : l’un pour les hommes et l’autre, situé au premier niveau, pour les femmes, ainsi que des installations pour les ablutions. La mosquée, d’une capacité de 2 000 places, est un don de la Fondation GECER LEDEA aux Nour Tidjanya de Bobo-Dioulasso.

Outre la mosquée, la Fondation a mis à la disposition de cette communauté musulmane, un dortoir composé de quatre chambres, une école franco-arabe de trois classes, un bureau pour les enseignants et des blocs de latrines. A cela s’ajoutent dix tonnes de riz. L’infrastructure moderne et spacieuse a été inaugurée, le vendredi 9 janvier 2026, en présence des membres de la Fondation, de la communauté musulmane et du représentant du gouverneur de la région du Guiriko, Salif Tao.

Selon le vice-président de la Fondation, Arouna Ouédraogo, la mosquée a été construite à la demande du défunt père, président de la fondation, Ledea Idrissa Ouédraogo, qui, de son vivant, fréquentait l’ancienne mosquée faite en paille et emportée par les intempéries. Arouna Ouédraogo, par ailleurs fils du défunt, a précisé que la mosquée est offerte aux fidèles musulmans conformément au vœu de son père. La construction de cet édifice religieux, a-t-il ajouté, s’inscrit également dans les missions de la Fondation GECER LEDEA, notamment la promotion de la paix, du vivre-ensemble, de la cohésion sociale et de la solidarité.

« Nous offrons cette mosquée en hommage à notre défunt père. Nous espérons que cette mosquée sera un socle pour renforcer les liens de fraternité au sein de la communauté musulmane », a souligné M. Ouédraogo. Le guide des Nour Tidjanya, Cheick Soufi Said Sanfo, a remercié le donateur et souhaité que cette nouvelle mosquée soit un lieu de prière et de bénédictions pour chaque Burkinabè et pour le Burkina Faso tout entier. Le même vœu a été formulé par le représentant du gouverneur de la région du Guiriko, Salif Tao. Il a traduit sa reconnaissance au président de la Fondation GECER LEDEA, Salif Ouédraogo, et invité les fidèles à promouvoir et cultiver la cohésion sociale, le vivre-ensemble et à prier pour la sécurité et la paix au Burkina Faso.

Adaman DRABO