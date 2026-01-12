Sécurisation du territoire malien: l’armée neutralise plusieurs terroristes à travers le pays

Dans un communiqué datant d’hier lundi 12 janvier 2026, l’Etat-major général des Armées a rendu public le bilan des opérations des Forces armées maliennes (FAMa) menées dimanche dernier sur l’ensemble du territoire national.

Le document signale que dans le cadre de la surveillance du territoire, les vecteurs aériens de l’Armée ont effectué des frappes sur trois regroupements de groupes armés terroristes. Il précisera que la première frappe a ciblé un groupe à l’Ouest de Bebelin et au Sud de la forêt de Kekoro dans la Région de Dioïla, occasionnant la neutralisation d’une dizaine de terroristes ainsi que la destruction de plusieurs motos.

Quant à la 2e frappe, elle a visé un autre regroupement au Sud-Est de Tinkeleni dans la même région, entraînant la neutralisation de plusieurs terroristes et la destruction de dizaines de motos, note le document. Il ajoute que la 3e frappe a concerné un véhicule appartenant aux groupes armés terroristes, contenant des explosifs, à l’Est de Kidal.

La hiérarchie militaire a par ailleurs indiqué que l’Armée a déjoué une embuscade tendue par un groupe armé terroriste contre une mission à Léré dans la Région de Tombouctou.

Avant d’affirmer que le bilan de cette attaque fait état de plusieurs terroristes neutralisés et de la récupération d’une importante quantité d’armes, de munitions et de motos.

« L’Etat-major général des Armées rassure la population de l’engagement total des FAMa

à lutter contre le terrorisme sur l’ensemble du territoire national », conclut le communiqué.

L’Essor/Mali