Niger: le Président Tiani reçoit des journalistes et cinéastes primés à l’international

Le Président de la République du Niger, le général d’armée Abdourahamane Tiani, a reçu, le samedi 10 janvier 2026, des journalistes et cinéastes nigériens ayant récemment gagné des prix lors des concours à l’international, ainsi que l’entreprise MSI, auteure du logo de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Cette délégation a été conduite par le ministre de la Communication et des Nouvelles technologies de l’information, Adji Ali Salatou. Au total, 10 distinctions ont été présentées au président de la République, à savoir quatre prix en presse écrite, deux en radio et trois en cinéma, ainsi que la distinction récoltée par l’entreprise MSI reçue suite à la conception du logo de l’AES. Au terme de l’audience, le ministre de la Communication a indiqué que le but de cette rencontre avec le chef de l’Etat était de lui présenter, ainsi qu’aux autres membres du Conseil national pour la sauvegarde de la Patrie (CNSP), et à toute la population nigérienne, tout le potentiel dont dispose le Niger dans les secteurs de la presse et de la cinématographie.

« Il est grand temps que toute la population découvre tout le potentiel qu’on a dans le monde de la communication et des médias », de même que « tous les efforts fournis et la qualité de nos différentes productions et réalisations », mais aussi « qu’on a des compétences, un capital humain épanoui très riche et varié qui ont remporté des prix dans des concours à l’international », s’est réjoui le ministre chargé des Médias.

« Ils sont vraiment à féliciter et à encourager en espérant que d’autres pourront leur emboiter le pas », a-t-il ajouté. Selon toujours le ministre Adji, le président de la République a bien suivi, écouté ces lauréats et pris acte de leurs doléances tout en leur promettant son soutien pour l’épanouissement de leurs activités.

« L’Etat mettra tous les moyens pour créer un cadre, un environnement propice pour l’épanouissement de ces grands talents », a-t-il promis.S’exprimant sur l’apport des médias dans le cadre du programme présidentiel de la Refondation du Niger, le ministre de tutelle a déclaré : « la communication et les médias, c’est une arme.

Actuellement (ndlr, au niveau de l’AES), nous sommes sur l’opérationnalisation de la chaîne de télévision, la chaîne de la radio et le journal en ligne de l’AES. Et c’est le Niger qui va abriter le siège du média en ligne ». « Les médias sont aussi des outils de souveraineté », a-t-il conclu.

Agence nigérienne de presse