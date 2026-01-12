Les brûlures sont des lésions de la peau, des muscles, etc. causées par la chaleur, les produits chimiques, l’électricité ou les radiations. Elles sont souvent fréquentes dans nos villes et villages et sont généralement la conséquence d’actes ou gestes d’inattention. Les brûlures sont classées en degrés (superficielle à profonde) et en étendue. Elles nécessitent un refroidissement immédiat à l’eau fraîche pour les petites brûlures et une prise en charge médicale urgente pour les plus graves.

Selon l’OMS, une brûlure est une lésion de la peau ou d’autres tissus organiques. Elle peut être provoquée par la chaleur (air chaud, vapeur, eau bouillante, flamme, soleil, cigarette), les radiations, l’électricité, les produits chimiques etc. les brûlures constituent un problème de santé publique mondial avec des conséquences graves (douleur, infection, invalidité, décès) et pouvant être évitée grâce à des mesures de prévention. La gravité d’une brûlure dépend de son étendue, de sa localisation et de son degré. Au premier degré, la peau est rouge, sans cloques. Au deuxième degré, la peau comporte des cloques remplies de liquide.

Au troisième degré, la peau est noire ou blanchâtre et insensible. En termes d’étendue, une brûlure est grave lorsque sa surface est supérieure à la moitié de la paume de la main de la victime. Les brûlures localisées au niveau des yeux, du nez, des mains, des orifices naturels, des organes génitaux ou de l’intérieur des cuisses sont classées parmi les brûlures graves. Les complications sont avant tout locales.

Le risque principal est que la cicatrisation soit de mauvaise qualité, ce qui aura des conséquences esthétiques et parfois fonctionnelles (peau rétractée). La prise en charge médicale des brûlures diffère selon leurs origines. En fonction de sa profondeur, la cicatrisation d’une brûlure peut être plus ou moins difficile. Elle peut nécessiter des soins pendant plusieurs semaines, et, dans certains cas, la réalisation de greffes cutanées.

Des règles à respecter

Suite à une brûlure, il existe également un risque infectieux important dû à la destruction de la barrière naturelle que représente la peau. C’est pourquoi la désinfection et l’hygiène des brûlures doivent être rigoureuses. En cas de surinfection, la prise d’antibiotiques prescrits par le médecin peut s’avérer nécessaire.

La déshydratation est une autre complication immédiate d’une brûlure étendue, avec un risque de chute grave de la pression artérielle. Cette déshydratation sur-vient d’autant plus que la surface brûlée est importante (à partir de 10 % de la surface du corps chez le nourrisson, 5 à 10 % chez la personne âgée, 15 % chez l’adulte). Elle peut se manifester en quelques heures et conduire à la mort en l’absence de traitement adapté. En cas de brûlure les spécialistes déconseillent de ne pas essayez de retirer les vêtements qui adhèrent à la zone brûlée de la victime. Ils recommandent de rafraîchir

les lésions en laissant couler immédiatement de l’eau froide sur la partie

brûlée pendant dix à quinze minutes. Cette mesure simple est essentielle et doit être pratiquée au plus vite.

Il est ensuite recommandé de couvrir la brûlure avec un tissu propre pour éviter qu’elle se salisse. En cas de brûlure simple et peu étendue, le patient peut appliquer une pommade ou une crème à visée protectrice ou hydratante. Pour éviter les brûlures, des règles de prudence simples sont à respecter.

Il faut éviter de laisser les enfants seuls près d’une source de chaleur (cuisinière, four, bougies, barbecue, etc.). Vérifier toujours la température de l’eau du bain, notamment pour les très jeunes enfants. Ne pas boire de liquide chaud (thé, café, chocolat, soupe, etc.) lorsque vous avez un enfant sur les genoux. Ne jamais fumer en présence de substances inflammables. Respecter les consignes d’utilisation des réchauds, radiateurs, fers à repasser, fers à souder, etc. Ne jamais effectuer de branchements électriques sans avoir coupé l’arrivée d’électricité.

Abdoulaye BALBONE

