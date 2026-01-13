Initiative présidentielle Faso Mêbo: 11,5 tonnes de ciment et 410 000 F CFA remis à Fada N’Gourma

JK. Sidwaya
Les acteurs du marché de bétail, les agents de la direction régionale en charge de l’agriculture de l’Est et le grin « Le Cailcedrat » ont apporté des contributions en nature, en espèces et en main-d’œuvre à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. C’était, le samedi 10 janvier 2026, à Fada N’Gourma.

L’Initiative présidentielle Faso Mêbo enregistre, au quotidien, des contributions à Fada N’Gourma. Les acteurs du marché de bétail ont remis, samedi 10 janvier 2026, dix tonnes de ciment et une enveloppe de 250 000 F CFA. De leur côté, les agents de la direction régionale de l’agriculture de l’Est ont offert, le même jour, une tonne de ciment, la somme de 160 000 F CFA ainsi que huit paquets d’eau. Quant au grin « Le Cailcedrat », il a mobilisé une demi tonne de ciment et 22 paquets d’eau.

Au-delà de leur appui matériel et financier, les contributeurs du jour, fortement mobilisés, ont participé à la conception des pavés, matérialisant ainsi leur adhésion à la vision portée par le chef de l’Etat, à travers Faso Mêbo. Selon le représentant des acteurs du marché de bétail, Jean-Jacques Moyenga, la contribution est le fruit d’une mobilisation collective des différentes composantes du secteur.

« Ce sont les structures du marché, notamment les bouchers, les associations de commerçants de petits et de gros ruminants, les commerçants-exportateurs de bétail ainsi que les associations de vendeurs de volaille, qui se sont mobilisées comme un seul homme pour accompagner l’initiative », a-t-il précisé. Pour Abdoulaye Zallé, du grin « Le Cailcedrat », ce geste traduit la volonté du groupe de participer activement à l’édification nationale. «

A travers cette contribution, nous voulons apporter notre pierre à la construction de la Nation », a-t-il confié. Même son de cloche du côté de la direction régionale en charge de l’agriculture de l’Est. Son premier responsable, Bassirou Mandé, a salué l’élan de solidarité et exhorté l’ensemble des populations à s’impliquer davantage. « La réussite totale de Faso Mêbo dépend de l’engagement de tous. Chacun doit mettre sa main à la pâte », a-t-il lancé.

Joanny SOW
Yemboado YONLI
(Collaborateur)

 

