Guinée: Mamadi Doumbouya investi Président de la République

Le général Mamadi Doumbouya a été officiellement investi Président de la République de Guinée, samedi 17 janvier 2026, en présence de plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement africains.

Le Président de la Transition guinéenne, le général Mamadi Doumbouya, victorieux dès le premier tour de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, avec 86,72 % des suffrages, a été investi dimanche 17 janvier 2026. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu dans l’enceinte du stade général Lansana-Conté de Conakry en présence d’une foule mobilisée et de nombreux chef d’Etat.

Présidant l’audience solennelle, le président de la Cour suprême, Mamadou Sylla, a rappelé les prérogatives constitutionnelles du chef de l’Etat, notamment en matière de politique extérieure, de négociation et de ratification des traités internationaux, ainsi que d’accréditation des ambassadeurs appelés à porter la voix de la Guinée sur le plan international. Il a exhorté le nouveau président investi à gouverner dans « la vérité, la justice et l’exigence morale ». Le président de la Cour suprême a invité également Mamadi Doumbouya à rester attentif à la souffrance des populations les plus modestes et à refuser « l’écume enivrante des rapports officiels », au profit d’une immersion constante dans les réalités du pays.

« Gouverner, c’est relier la terre de nos ancêtres aux aspirations les plus élevées de liberté et de dignité », a déclaré le président de la Cour suprême.

A la suite de son investiture, le chef de l’Etat, Mamadi Doumbouya a appelé à l’unité nationale, à une gouvernance participative et à la pleine implication des femmes et de la jeunesse dans le développement de la Guinée. Il a réaffirmé sa volonté d’investir dans l’éducation, la formation et la création d’emplois.

Il s’est engagé à gouverner avec intégrité, justice et responsabilité et à bâtir des institutions crédibles et une nouvelle culture politique fondée sur la compétence et l’exemplarité.

Mamadi Doumbouya avait pris le pouvoir le 5 septembre 2021 à la suite d’un coup d’Etat ayant conduit à l’arrestation du Président Alpha Condé. Son investiture marque le retour à un ordre constitutionnel en Guinée, après quatre ans de Transition.

Synthèse de Soumaïla BONKOUNGOU