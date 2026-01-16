Immersion patriotique des classes intermédiaires: 22 292 élèves du Nazinon à l’école du civisme

L’encadrement civique et patriotique des élèves des classes intermédiaires du Nazinon a été officiellement lancé dans l’après-midi du mercredi 14 janvier 2026, à Manga. Au total, 22 292 élèves de la région du Nazinon prennent part à cette immersion patriotique.

Plus de 22 000 élèves issus des classes intermédiaires des trois provinces du Nazinon dont 12 865 filles et 9 427 garçons répartis dans plusieurs établissements de la région prennent part à un encadrement civique et patriotique. Le top départ de l’événement a été officiellement donné dans l’après-midi du mercredi 14 janvier 2026, à Manga par la gouverneure du Nazinon, Yvette Nacoulma. Six semaines durant, les apprenants vont se fami-liariser, selon la directrice régionale en charge de l’enseignement

secondaire du Nazinon, Djeneba Belemviré, avec les notions de patriotisme, de civisme, de propreté, de défense et de l’amour de la patrie.

Elle a rappelé qu’après le succès de l’immersion patriotique des admis au baccalauréat, il était nécessaire que les élèves des classes intermédiaires puissent, à leur tour, bénéficier d’un encadrement civique et patriotique qui va permettre de changer les mentalités et de leur inculquer les valeurs de citoyenneté, de vivre-ensemble et de cohésion sociale. Au regard de l’importance de l’événement, Mme Belemviré a invité les élèves à saisir l’occasion pour approfondir leurs connaissances. Pour sa part, la gouverneure du Nazinon, Yvette Nacoulma, a indiqué que l’encadrement civique et patriotique vise à forger chez les apprenants, l’endurance et le sens du devoir.

Il permet, selon elle, de leur inculquer les notions de lutte contre la drogue, les valeurs d’ordre, de discipline, d’assainissement et d’écocitoyenneté. Pour la gouverneure Nacoulma, l’immersion patriotique a également pour objectif de développer chez les élèves, l’esprit de travail en équipes et de solidarité. Pour le succès de cette opération, la première responsable du Nazinon a invité les immergés à un engagement franc. « Vous êtes les véritables artisans de la Révolution progressiste populaire et l’espoir de la Nation burkinabè qui évolue actuellement dans un contexte d’adversité tant interne qu’externe », s’est-elle adressée aux élèves.

Yasmine Coulibaly, une immergée et élève en classe de 5e au lycée provincial Naaba Baongo de Manga, a dit avoir un sentiment de joie de pouvoir participer à l’immersion patriotique car, selon elle, les frères et sœurs ayant pris part à l’édition précédente disent être heureux d’avoir acquis plusieurs connaissances. « Je voudrais vraiment participer à cette immersion », s’est-elle réjouie. A cette immersion, l’élève Yasmine a dit attendre de la rigueur de la part de ses encadreurs pour mieux apprendre et être un bon serviteur de demain.

Noufou SAWADOGO