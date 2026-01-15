Juridiction de l’ambassade du Burkina à Nairobi et de Triveneto en Italie: les Burkinabè donnent plus de 7 millions F CFA pour l’effort de paix

Le ministre des Affaires étrangères, avec à ses côtés l’ensemble de ses proches collaborateurs, a présidé dans l’après-midi du mercredi 14 janvier 2026, une cérémonie de remise de quittances de deux délégations de la diaspora burkinabè, vivant dans la juridiction de l’ambassade de Nairobi et dans la région de Triveneto en Italie.

La délégation de la diaspora burkinabè vivant dans la juridiction de Nairobi (regroupant le Kenya, les Comores, les Seychelles, le Burundi, le Rwanda, l’Uganda et la Tanzanie) a remis aux premiers responsables du ministère des Affaires étrangères, la quittance de la somme de 4 066 828 F CFA au profit du Fonds de soutien patriotique. Dominique Kaboré, ambassadeur du Burkina Faso à Nairobi et chef de la délégation, a confié que cette contribution traduit la fierté de la diaspora burkinabè résidant dans la juridiction de Nairobi, au regard des différents chantiers engagés par les autorités sous le leadership du président du Faso.

La délégation de la diaspora burkinabè de la région de Triveneto en Italie quant à elle, a remis la quittance de la somme de 3 706 000 FCFA, soit l’équivalent de 34 tonnes de ciment au profit de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. Ce geste, est une réponse à l’appel du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, et l’engagement

des Burkinabè vivant à Triveneto à participer à la construction de la mère-patrie, selon leur représentant Abdoulaye Ilboudo. Reconnaissant à l’endroit des Burkinabè vivant à l’étranger pour la solidarité sans cesse manifestée à l’endroit de la Patrie, le ministre des Affaires étrangères a renouvelé au nom du président du Faso et de l’ensemble du gouvernement, sa gratitude et sa fierté à la diaspora burkinabè.

Karamoko Jean Marie Traoré a par ailleurs chargé les deux délégations, d’informer ceux qui les ont mandatés, que notre pays se construit de jour en jour, malgré l’adversité.

« Je pense que vous en êtes témoins. Les routes, les ponts, les écoles avancent au fil de votre mobilisation, de vos contributions. Rassurez-les aussi que la situation sécuritaire s’améliore et tout cela a été possible grâce à la mobilisation et à l’élan de tous. Nous devons maintenir cette dynamique en accompagnant notre président afin que le Burkina soit un modèle de réussite », a indiqué le ministre Traoré aux deux délégations.

DCRP/MAE