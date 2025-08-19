Initiative présidentielle Faso Mêbo: la presse privée « mise » pour 10 tonnes de ciment

La presse privée a offert 10 tonnes de ciment à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, mardi 19 août 2025, au siège de l’Initiative, à Ouagadougou.

Le Burkina Faso s’est inscrit dans une dynamique de construction et d’assainissement. Dans ce sens, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a lancé l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, appelant les Burkinabè à y contribuer. Pour répondre à cet appel, la presse privée a offert 10 tonnes (t) de ciment à Faso Mêbo, mardi 19 août 2025, au siège de l’Initiative, à Ouagadougou. Le directeur de publication du journal Le Quotidien,

Souleymane Traoré, d’emblée, a rappelé qu’en mai dernier la presse privée a signé le pacte patriotique des médias pour apporter son soutien au gouvernement.

« Je réponds au nom du collectif des médias qui se sont engagés à soutenir les Initiatives présidentielles à l’image de Faso Mêbo », a-t-il affirmé. Selon le porte-parole de la presse privée, les organes de presse privée qui y ont contribué, à travers ce don, sont : L’Observateur Paalga, Le Quotidien, Le Pays, Aujourd’hui au Faso, Mousso News et l’Economiste du Faso. A ses dires, ils ont joué leur partition pour la construction de la nation burkinabè.

Souleymane Traoré a aussi précisé que les 10 t de ciment, offertes à Faso Mêbo, s’inscrivent dans la dynamique nationale pour plus d’assainissement dans les villes du pays des Hommes intègres. Il a, par ailleurs, invité tous les citoyens des quatre coins du Burkina Faso à emboîter le pas de la presse privée.

« Faisons en sorte que nous ayons un Burkina Faso propre, bien assaini et qui fasse bon vivre », a déclaré M. Traoré. Quant au directeur de publication du journal

Aujourd’hui au Faso, Zowenmanogo Dieudonné Zoungrana, il a confié que l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, instituée par le chef de l’Etat, appelle tous les Burkinabè sans distinction à être déterminés pour l’édification d’un Burkina Faso prospère.

Un renfort à Faso Mêbo

« Notre modeste geste est un renfort à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo », s’est convaincu le directeur de publication du journal Aujourd’hui au Faso. L’Initiative présidentielle au Burkina Faso désigne un ensemble de projets et de programmes lancés par le président du Faso, dans des domaines clés tels que la santé, le développement et la sécurité. Ces initiatives visent à accélérer la croissance économique, améliorer les conditions de vie des citoyens et renforcer la cohésion sociale. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’Initiative présidentielle Faso Mêbo qui a été adoptée en octobre 2024 en Conseil des ministres. Elle est la décision de la volonté du président du Faso d’accélérer le

désenclavement du Burkina Faso et de donner un nouveau visage à l’aménagement urbain de ses grandes villes.

Boukary BONKOUNGOU

Mohamed LY

(Stagiaire)