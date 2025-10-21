 Initiative présidentielle Faso Mêbo: Le monde équestre fait un don dont un bœuf

Le monde du cheval burkinabè avec à sa tête la Fédération burkinabè des sports équestres était l’hôte de Faso Mêbo, le jeudi 16 octobre 2025, à Ouagadougou. Objectif : faire un don de matériel d’une valeur estimée à 8,5 millions FCFA.

Suite à l’appel du président du Faso pour la construction nationale à travers Faso Mêbo, la grande famille du monde équestre « ne pouvait pas rester en marge ». C’est pourquoi en réponse à cette initiative, elle est allée faire don à Faso Mêbo. Un don composé entre autres d’un groupe électrogène de 12 KVA d’une valeur de 4,5 millions FCFA, 10 tonnes de ciment, autant en riz, des lampadaires solaires, des gilets et un bœuf. Ce don, selon les donateurs, est estimé à 8,5 millions FCFA.

Cette action, selon le porte-parole des donateurs, Rachid Nacoulma, se veut un acte patriotique et de soutien. « Soutien au chef de l’Etat pour cette initiative qui interpelle tout un chacun à apporter sa pierre à l’édifice », a-t-il laissé entendre. Par ailleurs président de la Fédération burkinabè des sports équestres, M. Nacoulma a invité les populations à ne ménager aucun effort pour le soutien de cette initiative « noble et salutaire ». Il a fait un clin d’œil aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui sont sur les théâtres des opérations pour la sauvegarde du

pays. L’occasion faisant le larron, Rachid Nacoulma a profité plaider auprès des autorités pour l’organisa-tion, à l’avenir, des paris hippiques à travers des courses au Burkina.

Yves OUEDRAOGO