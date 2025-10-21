Semaine nationale de la culture : la région autonome du Houet désigne ses représentants

Le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara, a lancé dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 octobre 2025 à Bobo-Dioulasso, la Semaine régionale de la culture de la région autonome du Houet. Ce sont au total 522 artistes et troupes répartis dans quatre disciplines qui vont s’affronter pendant trois jours et dont les meilleurs iront représenter le Houet à la prochaine Semaine nationale de la culture.

La Semaine régionale de la culture pour la région culturelle autonome du Houet se déroule du 20 au 23 octobre 2025 à Bobo-Dioulasso. Ce sont au total 522 artistes et troupes qui prennent part aux compétitions dans quatre disciplines que sont les arts du spectacle, les arts plastiques, les arts culinaires et les sports traditionnels. Les meilleurs d’entre eux seront retenus pour représenter le Houet à la Semaine nationale de la culture (SNC) prévue se dérouler du 25 avril au 2 mai 2025 sur le thème, « Culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales ».

La SRC de la région autonome du Houet se tient sous le patronage du ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro, et sous la présidence du gouverneur du Guiriko, Mariama Konaté. Elle est parrainée par l’opérateur économique, Seydou Boro. C’est d’ailleurs le représentant du ministre Roger Baro, le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara, qui a donné le top départ des hostilités le 20 octobre 2025. Pour lui, le Houet est à juste titre une région culturelle autonome, parce qu’elle concentre en son sein une immense diversité d’expressions artistiques, un vivier de talents, et une tradition d’excellence qui inspire le Burkina Faso tout entier.

Il a invité les compétiteurs au fair-play, au respect mutuel et surtout au respect des résultats qui seront proclamés à l’issue des épreuves. « L’essentiel n’est pas de gagner à l’issue de cette semaine régionale, mais de faire rayonner la culture du Houet dans toute sa splendeur », a-t-il lancé aux compétiteurs. Le secrétaire du gouvernement a souhaité que cette semaine renforce l’attachement aux valeurs culturelles, inspire la jeunesse, et consolide la place du Houet comme phare culturel du Burkina Faso.

Un creuset de transmission des valeurs sociales

Le haut-commissaire du Houet, Laurent Kontogom, a ajouté qu’à travers ces expressions multiples, c’est l’âme du Houet qui se manifeste, une âme faite de créativité, de résilience.

A l’entendre, la SRC est bien plus qu’une phase éliminatoire de la SNC. Elle est, selon lui, un espace d’expression et de communion, un creuset de transmission des valeurs sociales, un moment où se côtoient la musique, la danse, les arts du spectacle, la gastronomie, les savoir-faire artisanaux et les sports traditionnels. Il a souhaité que cette édition renforce les liens entre les générations, ravive la flamme de l’identité et donne à la jeunesse du Houet, la fierté d’appartenir à une région d’excellence et culturelle.

Pour la directrice générale de la SNC, Christiane Sanon, cette Semaine régionale de la culture constitue une formidable occasion de célébrer, de valoriser et de transmettre la richesse culturelle qui fait la fierté de ses habitants et mérite d’être partagée au-delà de nos frontières régionales. Elle a cité les innovations introduites aux SRC dont la participation des pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) aux phases régionales de sélection.

« Il s’agit là d’une avancée majeure qui renforce les liens culturels entre notre pays et nos compatriotes établis à l’étranger, porteur de nos valeurs au-delà des frontières », a justifié la directrice générale de la SNC. Christiane Sanon a appelé les artistes à exprimer leurs talents avec passion, dans le respect des règles, et à donner le meilleur d’eux-mêmes pour séduire les jurys et le public afin de représenter valablement la région en 2026. Ces représentants seront connus aujourd’hui 22 octobre 2025.

Adaman DRABO