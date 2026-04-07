Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire 2610 : VDP agricoles achèvent leur immersion patriotique

Le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB), sous la houlette de la Présidence du Faso, a organisé la cérémonie de clôture officielle de l’immersion patriotique de 2610 VDP agricoles, mardi 7 avril 2026, au centre national de formation des VDP à Badnogo, à l’Est de Ouagadougou.

L’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A) est en marche. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa composante pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A) consacrée à la formation et à l’installation de jeunes entrepreneurs agricoles, 2610 Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dont plus de 300 femmes ont été bénéficiaires d’une immersion patriotique. La cérémonie de clôture officielle de cette formation au patriotisme et au civisme d’un mois de la 3e cohorte des VDP agricoles est intervenue, mardi 7 avril 2026, au centre national de formation des VDP à Badnogo, à l’Est de Ouagadougou.

Elle a été organisée par le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB), sous la houlette de la Présidence du Faso. Selon le représentant du ministre d’Etat chargé de l’Agriculture, Blaise Yoda, cette initiative présidentielle va permettre de renforcer la résilience du Burkina Faso, notamment le monde rural, tout en contribuant à la sécurité des zones de production. « Au terme de votre formation, vous êtes désormais appelés à jouer un rôle déterminant dans la production agricole, l’accompagnement des producteurs et la consolidation des acquis en matière de sécurité alimentaire », s’est-il adressé à la 3e cohorte. Blaise Yoda, par ailleurs, directeur général du foncier, de la formation et de l’organisation du monde rural, a appelé la promotion à faire preuve de discipline, de responsabilité et de professionnalisme dans l’exercice de sa mission.

Il a aussi félicité tous les formateurs de ce centre, les encadreurs et les partenaires pour leur contribution à la réussite de cette cohorte. Atteindre l’autosuffisance alimentaire par plusieurs stratégies Le représentant du coordonnateur national de l’IP-P3A, le coordonnateur technique, Inoussa Ouédraogo, a indiqué que pour l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et le gouvernement misent sur plusieurs stratégies, avec à la clé, des résultats déjà visibles sur le terrain. « Le premier objectif est déjà atteint. Aujourd’hui, nous avons plus de 2 600 jeunes agriculteurs de la troisième cohorte.

Les jeunes de 18 à 40 ans iront, après leur pré-formation dans les centres de formation agricole où ils apporteront leurs connaissances et compétences pour développer des pratiques agricoles durables et rentables », a-t-il expliqué. Le coordonnateur technique de l’IP-P3A a dit être convaincu qu’avec les valeurs civiques et patriotiques apprises, les VDP agricoles vont faire corps avec la Révolution progressiste populaire (RPP) et être des entrepreneurs agricoles modèles. Il a salué le soutien apporté par tous les acteurs à la formation de cette 3e vague de VDP agricoles. « La formation civique et patriotique va permettre aux bénéficiaires d’accomplir leurs missions au sein des groupes de travaux d’intérêt commun pour le développement de la nation.

Aussi, ces jeunes ont été amenés à cultiver l’esprit d’équipe, la cohésion, la résilience et la discipline », a affirmé le représentant du commandant de la Brigade des VDP, le commandant du centre national de formation des VDP, Ousseni Zida. Il a témoigné de l’excellent état de discipline et de cohésion qui a animé cette promotion tout au long du stage. Le chef de bataillon Zida a invité les jeunes entrepreneurs agricoles à garder cet état d’esprit pour la suite de la formation dans les centres de production dans les jours à venir pour la souveraineté alimentaire du Burkina Faso.

« Que la main puissante de Dieu bénisse abondamment toutes les graines et toutes les plantes que vous enfouirez dans la terre », a-t-il lancé. Le représentant du commandant de la Brigade des VDP a remercié également les responsables de l’IP-P3A, ainsi que les représentants du gouvernement et des partenaires. « Depuis notre entrée au centre national de formation des VDP, nous avons porté fièrement l’uniforme, symbole de notre serment à servir le Burkina Faso. Notre mission est claire : renforcer la souveraineté alimentaire face aux défis sécuritaires et climatiques. Ce stage nous a permis de cultiver la solidarité, l’amour de la cohésion entre nous », a fait savoir le porte-parole des bénéficiaires de la formation, Ousmane Dianda.

En dehors des cours civiques et patriotiques dispensés, des modules militaires comme les techniques d’action immédiate, l’armement, etc. ont ponctué l’apprentissage, aux dires du porte-voix des VDP agricoles. Il a également souligné que lui et ses camarades ont bénéficié, entre autres, de panels sur la production agricole, notamment la production du blé, l’élevage, la pisciculture. « A travers cette formation, nous avons appris que la force d’un VDP réside dans la cohésion », a dit Ousmane Dianda. Il a été reconnaissant au chef de l’Etat pour son leadership éclairé dans le développement du Burkina Faso. Les promus ont été galvanisés davantage par des artistes-musiciens et certains d’entre eux ont symboliquement reçu leur attestation de fin de formation, à l’issue de la cérémonie de clôture.

Boukary BONKOUNGOU