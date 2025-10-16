Journée mondiale du lavage des mains: Enabel sensibilise la population de Souri

Le haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, a présidé la commémoration de la Journée mondiale du lavage des mains (JMLM), célébrée par l’Agence belge de coopération internationale (Enabel) dans le cadre de son projet « Lasso WASH », mercredi 15 octobre 2025, à Dédougou dans la région de Bankui.

Le 15 octobre de chaque année est dédié à la Journée mondiale du lavage des mains (JMLM). Elle constitue une campagne qui vise à motiver les populations à travers le monde pour améliorer leurs pratiques et habitudes en la matière. C’est dans ce sens

que l’Agence belge de coopération internationale (Enabel) a organisé, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet « Lasso WASH », mercredi 15 octobre 2025, à l’école primaire publique B de Souri dans la commune de Dédougou, des activités de sensibilisation de la population. Orientées particulièrement vers l’apprentissage de bonnes habitudes d’hygiène aux élèves de la localité, ces activités se sont déroulées à l’occasion d’une cérémonie présidée par le haut-commissaire du Mouhoun, Souleymane Nakanabo.

La célébration de cette JMLM, qui se tient sur le thème : « Le pouvoir est entre nos mains », a permis aux élèves de Souri et la population d’une manière générale d’apprendre à

utiliser convenablement des latrines, à s’essayer aux bonnes techniques de lavage des mains et à observer des règles d’hygiène au quotidien. Ainsi Wendkuni Kientega, élève en classe de CM1, a confié avoir retenu qu’il faut toujours garder les latrines propres et qu’après les toilettes, il faut se laver les mains avec du savon.

Selon le représentant du chef de projet « Lasso WASH », Ibrahim Mara, le lavage des mains est un geste très simple qui produit beaucoup de résultats, car, dit-il, cela y va de la santé de la population. Il a affirmé que l’activité véhicule un message qui va très loin puisqu’elle s’adresse à des enfants considérés comme des ambassadeurs du changement. « Les enfants sont naturels.

Quand ils apprennent quelque chose, ils le font très bien et l’appliquent dans le milieu scolaire où ils sont et rapportent ces bonnes pratiques au niveau de la communauté pour inspirer ceux qui ne sont pas scolarisés et même les parents »,

a-t-il expliqué. Précisant qu’Enabel accompagne ses partenaires sur la base des besoins réels exprimés, M. Mara a souligné la nécessité de suivre les enfants dans le cadre scolaire et au sein des familles pour permettre au projet d’atteindre ses objectifs d’innovation, de transformation positive et d’impact réel.

Un remède contre les maladies diarrhéiques

Le directeur de l’école B, Kouon Sanou, de promettre que le corps enseignant veillera à ce que les enfants pratiquent quotidiennement ce qu’ils ont appris. Pour accompagner cette volonté affichée, Enabel a remis à chacune des trois écoles de Souri un dispositif de lavage des mains, des seaux, du savon, une dizaine de sacs d’écolier, un fût poubelle et bien d’autres matériels. Le directeur a ajouté que cette journée est un cadre d’outillage et de renforcement des capacités des élèves en matière d’assainissement.

Très ému, M. Sanou a saisi l’occasion pour plaider en faveur de l’obtention d’une aire aménagée pour pratiquer du jardinage en vue d’améliorer la qualité du repas servi aux élèves. Le chef du service d’assainissement des eaux usées et excréta à la direction régionale en charge de l’assainissement de Bankui, Yvan Morel Traoré, a relevé que des efforts sont faits, mais que la question d’hygiène et d’assainissement reste une préoccupation à l’échelle régionale. C’est pourquoi il a salué les interventions d’Enabel dont « l’impact se fait sentir à tous les niveaux ».

Quant au président de la cérémonie, Souleymane Nakanabo, il a invité la population à adopter les bons comportements en matière d’assainissement. Car, précise-t-il, l’observance des règles d’hygiène protège contre les maladies diarrhéiques et respiratoires. Il a martelé que ce projet va contribuer à sauver des vies avant d’opiner que ces interventions viennent en appui aux politiques nationales d’assainissement et d’hygiène. La cérémonie commémorative s’est refermée sur des notes de mise en terre symbolique d’un plant d’arbre par les officiels.

Yacouba BELEM