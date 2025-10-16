Semaine nationale de la culture Bobo 2026 : les ambassadeurs du Guiriko sélectionnés à Orodara

La Semaine régionale de la culture 2025 (SRC 2025) de la région du Guiriko s’est déroulée, du 14 au 15 octobre, à Orodara, dans la province du Kénédougou. Elle a permis de désigner les représentants du Guiriko en arts du spectacle, en sport traditionnel et en arts culinaires à la prochaine Semaine nationale de la culture (SNC) prévue se dérouler, du 25 avril au 2 mai 2026, à Bobo-Dioulasso.

Les représentants de la région du Guiriko à la Semaine nationale de la culture (SNC), prévue du 25 avril au 2 mai 2026, à Bobo-Dioulasso, sont connus. Ils ont été sélectionnés lors de la Semaine régionale de la culture (SRC) tenue, du 14 au 15 octobre 2025, à Orodara dans la province du Kénédougou. Les compétiteurs étaient des provinces du Kénédougou et du Tuy, la province du Houet, étant une région autonome. Les artistes et les troupes culturelles se sont rivalisés pendant deux jours en sport traditionnel, en art culinaire et en arts du spectacle.

Le sport traditionnel a enregistré 20 candidats dont seize en lutte traditionnelle et quatre au tir à l’arc. En art culinaire, le jury a apprécié douze mets constitués de trois plats légers, quatre lourds, trois boissons et deux desserts. La discipline arts du spectacle a enregistré plus d’une vingtaine de troupes réparties dans plusieurs catégories. Des confrontations ont eu lieu, dans la journée du 14, pour l’art culinaire et le sport traditionnel et dans la nuit du 14 au 15 pour les arts du spectacle.

A la proclamation des résultats, les jurys ont prononcé des disqualifications en lutte traditionnelle et dans certaines catégories en art du spectacle avant de retenir ceux qui doivent représenter la région du Guiriko à la prochaine Semaine nationale de la culture. (Voir encadré). La SRC s’est déroulée à Orodara en présence du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, de la gouverneure du Guiriko, Mariama Konaté et du président directeur général des marques Babali, Mahamadou Barry qui en sont respectivement, patron, président et parrain.

Consolider l’unité nationale

A l’ouverture de la SRC, la directrice générale de la SNC, Christiane Sanou, a souligné que les semaines régionales ont connu de nombreuses innovations qui visent à rehausser la qualité artistique, à garantir l’équité entre les participants et à favoriser l’excellence sous toutes ses formes. Elle a encouragé les lauréats à représenter dignement la région à la SNC. Le parrain a souhaité que ces ambassadeurs du Guiriko remportent de nombreux prix à la SNC et a appelé les recalés à plus de préparation pour les prochaines éditions. C’est fort de son attachement à la culture que le PDG de Babali dit avoir accepté parrainer la présente édition de la Semaine régionale de la culture du Guiriko.

Il a émis le vœu que cette rencontre culturelle puisse contribuer à consolider l’unité nationale et à renforcer la résilience de notre peuple. « Je forme le vœu ardent de voir le Burkina Faso s’affirmer non seulement comme la capitale du cinéma africain, expression de promotion culturelle, mais aussi comme la terre de la sécurité et de la paix sur le continent », a souhaité Mahamadou Barry. Pour Mathias Traoré, il n’y a pas de perdants, car ce rendez-vous culturel est l’occasion de promouvoir le riche patrimoine culturel de la région et un moment de transmission des valeurs sociales qui unissent nos communautés.

« A travers les arts du spectacle, l’art culinaire et les sports traditionnels, c’est toute la richesse et la diversité de notre culture qui s’exprime et se transmet aux générations présentes et futures », a laissé entendre le ministre pour qui cette dimension de la société est si chère au président du Faso et au Premier ministre qu’il a été institué la Journée des coutumes et traditions au Burkina Faso. La gouverneure du Guiriko, Mariama Konaté, a également félicité l’ensemble des artistes qui ont pris part à ces compétitions et les a encouragés à travailler dure pour représenter dignement la région à la SNC 2026.

Adaman DRABO

Palmarès de la SRC à Orodara

Arts du spectacle

Orchestre : Ensemble artistique de Orodara

(Kénédougou)

Ballet : Fitini Koulekan (Kénédougou)

Danse traditionnelle adulte : troupe Kiensé (tuy)

Danse traditionnelle jeune : troupe kewali

(Kénédougou)

Vedette de la chanson traditionnelle : Sabarikagni de Drissa ngoni (Kénédougou)

Slam : Tiefla Bloom (Kénédougou)

Chœur populaire : Troupe Lamogoya de Orodara (Kénédougou)

Musique traditionnelle instrumentale : Kantigui de Orodara (Kénédougou)

Création chorégraphique : compagnie Donko de

Orodara (Kénédougou)

Art culinaire

Plats légers : Yon-Yon Fatimata Da (Tuy)

Plats lourds : Moise Arcange Sawadogo (Tuy)

Boissons : Safiatou Sako (Tuy)

Desserts : Moise Arcange Sawadogo (Tuy)

Sports traditionnels

Tir à l’arc :

Bolokoun Hien (Tuy)

Lutte traditionnelle :

Poule jeune : Mathieu Thiao (Tuy)

Poule adulte dame : Afsatou Ki (Tuy), Marguerite Millogo (Tuy)

Poule adulte homme : Valentin Toé (Tuy), Serge Diallo (Tuy), Zakaria Zei (Tuy)