La résilience par le tourisme

Après Bobo-Dioulasso en 2023 et Ouagadougou en 2024, Tenkodogo a abrité ce samedi 19 juillet 2025, le lancement de la IIIe édition de la Grande saison du tourisme interne. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a donné le top départ de ces trois mois (de juillet à septembre) de découverte du pays des Hommes intègres dans sa diversité touristique et culturelle, mais aussi sa légendaire hospitalité. Terre d’accueil, le Burkina Faso s’ouvre donc à ses filles et fils, qu’ils soient d’ici ou de la diaspora, pour aller à la découverte ou à la redécouverte des énormes potentialités dont la nature et l’histoire l’ont gratifié.

En soi, la Grande saison du tourisme interne offre l’occasion aux Burkinabè de porter cet autre pan du développement, comme ils le font si bien en s’engageant aux côtés des Forces combattantes, en contribuant au Fonds de soutien patriotique ou à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. En effet, maillon essentiel du développement à la base, le tourisme, entamé par la situation sécuritaire que traverse le pays, est un secteur pourvoyeurs d’emplois et de devises pour de nombreux acteurs, allant des populations hôtes aux guides touristiques en passant par les transporteurs, les hôteliers, les restaurateurs et les caisses de l’Etat. A titre d’illustration, en 2023, le pays a enregistré plus de 570 000 arrivées dans les établissements touristiques, soit une hausse de 7,5 %, pour des recettes estimées à 64,3 milliards F CFA, en progression de 13 % par rapport à l’année précédente, foi du directeur général de Faso tourisme (ex-ONTB), Sulaïma Kagoné.

Bien plus, visiter les sites naturels, aller au contact de sa culture, de savoir-faire ancestraux et des traditions vivantes de ce peuple hospitalier à travers des excursions individuelles, en famille, entre amis, camarades de classe ou collègues, c’est affirmer la résilience nationale, devenir un ambassadeur du patrimoine national et contribuer à la valorisation et à la promotion du tourisme interne.

Dans une dynamique de développement endogène où chaque levier est capital ; dans un contexte de reconquête du territoire où chaque Burkinabè doit accepter l’autre et s’enrichir de sa différence, il importe pour les populations de faire de chaque visite, chaque découverte, une école de paix et cohésion sociale afin que naisse en elles cet orgueil et cette fierté de porter ensemble et dans la diversité, l’héritage commun qu’est le Burkina Faso.

Les opérateurs privés, dont 185 établissements d’hébergement ont accepté de proposer des réductions de 50 % durant cette grande saison, sont à féliciter pour ce soutien de taille à l’initiative. Ce geste que le ministre chargé de la Culture a qualifié de patriotisme économique, permettra de faciliter l’accès à l’offre locale et d’encourager le déplacement des populations. Le ton ayant été donné, il nous reste à investir notre pays, à l’explorer et à en tirer profit pour actionner en chacun de nous, ce levier de fierté, de solidarité et d’espoir partagé.

Par Assetou BADOH