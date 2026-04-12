Nouvelles du front: le DG de la Police  félicite les hommes sur des théâtres d’opérations

Le 1er avril, le directeur général de la Police nationale, l’inspecteur général de police Thierry Dofizouho Tuina, a été prendre langue avec des policiers et Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) en mission de lutte contre le terrorisme et de reconquête du territoire national dans la localité de Tibga. Il a aussi rendu visite aux autorités coutumières et à une unité militaire.

Le 8 avril, le Directeur général de la Police nationale (DGPN) a effectué successivement un déplacement à Fada N’Gourma et à Tenkodogo pour rencontrer les unités combattantes de la police et des VDP, ainsi que les autorités administratives et le GFSE pour renforcer la coordination des opérations. Ces deux sorties- terrain du DGPN ont été marquées par d’intenses interactions entre des acteurs de la sécurité de ces zones, à savoir les responsables administratifs, les personnels policiers, les militaires et les VDP, avec pour objectif de toucher du doigt les réalités actuelles des opérations dans un esprit de proximité constante. Le message du DGPN pour les responsables administratifs en l’occurrence les gouverneurs des régions du Goulmou et du Nakambe a été de témoigner sa reconnaissance envers eux pour leurs soutiens indéfectibles envers les policiers et également de soulever des préoccupations résiduelles à cette étape de la lutte où les hommes ont plus que jamais besoin de réconfort.

Cette visite qui intervient consécutivement aux contacts survenus entre les unités policières combattantes et l’ennemi, a eu entre autres objectifs de les encourager et les féliciter pour le fait qu’elles aient consenti d’énormes sacrifices dans leur mission de protection des populations et de reconquête de ces parties du territoire national, mission menée avec patriotisme. Signalons qu’à la faveur de cette visite de proximité du patron de la Police nationale burkinabè aux braves guerriers, un retour d’expériences desdits contacts avec les groupes terroristes a été possible à travers des récits émouvants car emprunts d’actes de bravoure ayant permis de dérouter les assaillants. Des interactions, il ressort que le DGPN doit mettre les bouchées doubles pour accroitre la puissance de feu et de riposte des policiers en plus d’autres actions tactiques et stratégiques à prendre en compte pour gagner davantage de batailles. La Police nationale, une force publique au service des citoyens !

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